Plateforme N0C: une nouvelle solution Web complète signée PlanetHoster

Fondée à Laval en 2007, PlanetHoster est une référence incontournable en matière de solutions et d’hébergement Web pour les professionnels et les organisations en quête d’un guichet unique à la fois robuste, performant et convivial.

L’entreprise sert aujourd’hui plus de 80 000 clients, principalement au Canada et en Europe. Toujours à l’avant-garde, l'entreprise a récemment lancé N0C, une nouvelle plateforme complète d’hébergement dotée d’un solide arsenal de solutions, d’outils et d’avantages qui accélèrent et simplifient l’ensemble des opérations Web, de la conception à l’analyse des données.

Ainsi, que vous soyez spécialiste du Web, membre d’une petite ou très grande organisation ou encore une personne à la recherche d'un tout-en-un aussi facile à comprendre qu’à utiliser pour propulser vos affaires, l’offre et l’expérience N0C sont à envisager.

Déjà plus de 20 000 utilisateurs

Getty Images

Sur le terrain, les spécialistes du Web sont déjà emballés par cette plateforme, spécifiquement conçue, élaborée et développée pour répondre aux exigences particulières, évolutives et actuelles des entreprises, des institutions publiques et des boutiques en ligne.

Programmeurs, développeurs, webmestres, designers, experts SEO, administrateurs de systèmes et de réseaux, spécialistes en données et analystes en sécurité profitent au quotidien des nombreux avantages de cette nouvelle plateforme intégrée. À tel point qu'ils perçoivent N0C comme une réponse remarquable aux enjeux et aux opérations Web, et ce, sous un même toit!

Puissance et convivialité sous le capot

Le panneau de contrôle N0C et son interface d’hébergement The World intègrent les plus récentes normes et tendances du Web pour offrir à ses 20 000 utilisateurs un environnement abritant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à une gestion fine et simplifiée de leurs activités quotidiennes.

Autre bonne nouvelle: le N0C est nettement plus léger et adaptable que le traditionnel et plus complexe cPanel pour optimiser la gestion de l’hébergement Web. On le remarque au niveau des accès, des historiques, des statistiques, des visiteurs et des ressources.

De plus, la souplesse de sa plateforme est conçue de manière agile et extensible. Chaque site Internet dispose ainsi de son propre espace dédié, hébergé sur une infrastructure distincte, à commencer par le pays.

En plus d’être en marque blanche (White label), plusieurs types de personnalisation sont possibles, par exemple l’ajout du logo de votre marque.

Série d’avantages supérieurs

Getty Images/iStockphoto

Voici un tour d’horizon des composantes plus techniques de son infrastructure. Les professionnels du Web adoptent également la solution N0C pour les avantages suivants:

Tableaux de bord et suivis de performance

Création simple et rapide de multiples comptes courriel

Système central antispam contre les intrusions malveillantes

Solution nuragique soutenant les plateformes et les applications d’entreprises

Redirections et sauvegardes simplifiées

Quatre langages: PHP, Node.js, Ruby et Python

Journal d’accès de l’historique des domaines et soutien au référencement

Installation facile de CMS: WordPress, Joomla!, Drupal, PrestaShop et OpenCart

Serveur dédié HybridCloud

Nom de domaine

Protection des données

Utilisation d’énergie renouvelable

S’ajoute à cet arsenal la panoplie d’outils offerts pour permettre à ses utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur expérience, comme des tests gratuits de qualité et de performance ainsi qu’une extension IP assignée à chaque site.

Dotée d’un centre de données Tier 3 et Tier 4, PlanetHoster est propriétaire de son réseau Internet (AS53589), qui comprend deux Internet Exchange: QIX et Equinix Paris, en plus d’une connexion directe à plus de 40 réseaux mondiaux. Premier registrar ICANN au Québec (2015), l’entreprise offre aussi près de 200 extensions de noms de domaine.

Pour du Web de A à Z

Getty Images

PlanetHoster est reconnue pour son haut niveau de performance, de sécurité et pour l'efficacité de son soutien technique.

Avec l’ajout de sa solution N0C, couplée au taux de satisfaction supérieur à 94 % de sa clientèle nord-américaine et européenne, l’entreprise de Laval héberge aussi un savoir-faire, une vision et une série d’avantages à explorer. S'additionne à cette expérience déjà très complète un service à la clientèle 24/7 bilingue, rapide et efficace.

Vous avez un site Web au Québec? Profitez de la gamme de solutions intégrées de PlanetHoster!