Prison de Rivière-des-Prairies: une autre agression contre un agent correctionnel

Pour la deuxième fois en l’espace de moins de trois semaines, des agents correctionnels ont été pris à partie par un détenu à la prison de Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal. L’événement s’est produit dimanche soir, un peu avant 21 h.

Selon nos informations, un détenu aurait décidé de charger un groupe d’agents correctionnels et aurait frappé l’une d’elles, qui est ensuite tombée au sol.

Elle aurait vraisemblablement subi une commotion cérébrale lors de l’incident.

Le détenu a ensuite été aspergé de poivre de Cayenne et maîtrisé au sol.

Selon nos informations, l’homme qui aurait agressé la gardienne de prison serait Emmanuel Côté, 24 ans.

Le jeune homme est présentement détenu dans l’attente de son procès dans une affaire d’agression armée, de voies de fait graves et d’introduction par effraction. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits il y a deux semaines.

Emmanuel Côté est également accusé dans un autre dossier de voies de fait graves ayant eu lieu en 2020.

En fouillant la cellule de Côté à la suite de l’agression de leur collègue, les agents correctionnels ont découvert un pic artisanal, l’arme de prédilection des détenus.

«On sent la tension augmenter à l’intérieur des murs au cours des dernières semaines et des derniers mois. Ce qui se passe en société va se refléter en détention. Et présentement, dans la société, il y a beaucoup de tension. La pandémie n’aide pas. Le climat devient explosif», a indiqué en entrevue téléphonique Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

«C’est inacceptable ce genre de comportement. On est des agents de la paix, on ne peut pas tolérer ce genre d’agression à répétition à notre endroit», a ajouté M. Lavoie, rappelant du même souffle le manque d’effectifs qui met en péril la sécurité des agents correctionnels.

C’est la deuxième fois en moins de trois semaines qu’une agression semblable se produit à l’intérieur de l’établissement carcéral de Rivière-des-Prairies.

Le 13 janvier, deux agents de la paix en services correctionnels du Québec avaient été tabassés par au moins un détenu connu pour ses liens avec des membres de gangs de rue.

Les deux agents avaient subi des blessures à la tête lors des événements.