Quel sera le premier échange de Kent Hughes?

Pendant que le Canadien de Montréal continue de s’enfoncer et de perdre, les spéculations vont bon train concernant les patineurs qui seront sacrifiés d’ici la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Selon les journalistes du réseau Sportsnet Elliotte Friedman et Jeff Marek, Ben Chiarot devrait être le premier à plier bagage. L’arrière de 30 ans dispute la dernière année d’un contrat de trois ans qui lui rapporte 3,5 millions $ annuellement.

Dans la plus récente édition de leur baladodiffusion 32 Thoughts, les deux experts hockey ont affirmé que les Blues de St. Louis seraient l’équipe la plus impliquée dans le dossier Chiarot, mais que plusieurs autres formations de la LNH évalueraient l’option d’acquérir les services du gaucher.

Petry partira-t-il?

Le comportement du défenseur Jeff Petry lors des derniers affrontements de la Sainte-Flanelle a aussi fait énormément réagir, lui qui a notamment démontré beaucoup de nonchalance contre les Oilers d’Edmonton, samedi. Le vétéran a été fortement critiqué pour ne pas être allé à la défense du gardien Samuel Montembeault, quand celui-ci a été frappé par Zack Kassian.

Toujours selon les journalistes de Sportsnet, le nouveau directeur général du Canadien, Kent Hughes, aura cependant de la difficulté à échanger Petry en raison de son contrat. L’Américain détient une entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025 et touche un salaire de 6,25 millions $ par campagne.

Peu d’équipes ont l’espace nécessaire pour absorber le contrat de Petry et le CH sera hypothéqué pendant longtemps s’il retient une partie du salaire du défenseur droitier. De plus, il détient une clause de non-mouvement incluant une liste de 15 équipes auxquelles il refuse d’être échangé.

L’athlète de 34 ans connaît une saison très difficile à l’image de son club. Il revendique seulement six points, dont un seul but, en 37 matchs et présente un différentiel de -7.

La date limite des transactions a été fixée au 21 mars 2022 dans la LNH. Présentement, le Canadien est en pause et jouera son prochain match le 8 février.

