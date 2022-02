Réforme du mode de scrutin: l’opportunité de revenir sur une mauvaise décision

Monsieur le Premier ministre,

Vous nous avez annoncé, par l’entremise de l’un de vos conseillers politiques, le 17 décembre dernier, l’abandon définitif de la réforme du mode de scrutin. Depuis, ni vous, ni la ministre responsable, ni aucun représentant de votre gouvernement ne s’est exprimé publiquement pour justifier cette décision. Aucun point de presse, aucune entrevue, aucun communiqué! Conséquemment, nous espérons que la rentrée parlementaire sera l’occasion de clarifier les raisons de votre reniement ou, et c’est notre plus grand souhait, de revenir sur votre décision.

Nous savons que la décision de saboter la réforme du mode de scrutin a été prise au printemps 2021. Mais, on nous a laissé croire qu’il n’en était rien pour finalement, en catimini, confirmer la décision la veille de Noël.

Un manque d’honnêteté

Cela témoigne d’un manque d’honnêteté et de considération pour toutes celles et ceux qui réclament cette réforme fondamentale et la promeuvent avec vous et votre parti depuis très longtemps.

Nous nous souvenons très bien de votre signature de l’entente transpartisane à L’Assemblée nationale le 9 mai 2018. Vous disiez alors vouloir lutter « pour qu'il n'y ait pas un gouvernement élu par une minorité qui prenne des décisions pour une majorité ». Qu’en est-il désormais que c’est vous le « gouvernement élu par une minorité qui prend des décisions pour une majorité » ?

Rien ne justifie que vous ayez décidé d’abandonner à tout jamais le projet de réforme électorale. Nous comprenons que la pandémie ait pu entraver le cours des choses mais il est manifeste que votre intention est d’utiliser cette-dernière comme un prétexte pour vous en débarrasser.

Tout porte à croire que maintenant que vous êtes bien installé au pouvoir, vous la jugez gênante en regard de vos intérêts partisans. Voici la source de notre colère et la raison de cette lettre.

Malgré tout, nous voulons encore croire que vous pouvez honorablement revenir sur cette décision et préserver ainsi intactes vos convictions, votre parole et votre héritage politique. « Les politiciens pensent à la prochaine élection, les hommes et les femmes d’État à la prochaine génération ». Sachez que celle-ci ne craint pas l’avènement d’une démocratie plus mature; qu’elle est tannée des insultes, des étiquettes et des quolibets lancés à l’Assemblée nationale; qu’elle a soif de débats intelligents et de consensus; qu’elle craint davantage des gouvernements (faussement) majoritaires à répétition que des gouvernements minoritaires à répétition; qu’elle veut une Assemblée nationale qui reflète le poids réel de ses convictions diversifiées; et qu’elle veut que chacun de ses votes compte. Voici, Monsieur le Premier ministre, l’espoir que vous sacrifiez avec l’abandon de la réforme électorale.

Une vraie démocratie

Au nom des membres du Mouvement Démocratie Nouvelle, des centaines de milliers d’adhérents des organisations alliées de la Coalition pour une réforme électorale maintenant ! et des millions de Québécoises et Québécois qui veulent une vraie démocratie pour notre peuple, nous vous demandons de revenir sur votre décision. Nous réclamons que vous mainteniez le cap de 2026 pour la mise en œuvre du mode de scrutin promis. La population que vous devez servir, mérite le respect de la parole donnée et es explications claires et honnêtes.

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, nos sincères salutations.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Jean-Pierre Charbonneau (président du Mouvement Démocratie Nouvelle), Françoise David (vice-présidente), Sylvie Cantin (vice-présidente), Luc Bordeleau (trésorier), Marie-Claude Bertrand (secrétaire), Mireille Bénard, Jean-François Delisle, Charles-Émile Fecteau, Henri Milner, Jean-Benoit Ratté et Shahad Salman (administrateurs).