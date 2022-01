«Rentrez chez vous», lance le maire d’Ottawa

Les camionneurs qui occupent le centre-ville d’Ottawa ont su se faire entendre et doivent maintenant rentrer à la maison, estime le maire d’Ottawa, Jim Watson.

«Les manifestations ont été extrêmes perturbante et continue de nuire à la sécurité et au bien-être des résidents. Les gens peuvent manifester contre les politiques du gouvernement, mais ils ne sont plus les bienvenus. Il est temps pour eux de retourner chez eux», a-t-il appelé en incitant les manifestants qui veulent continuer à se faire entendre à aller le faire auprès de leur gouvernement provincial.

Ce dernier a paru excédé par la durée des manifestations, ainsi que par les gestes disgracieux et les troubles posés par certains.

«Ça n’a rien de plaisant d’avoir un véhicule au diesel qui klaxonne pendant des heures dans un quartier résidentiel. [...] Vous avez dit ce que vous aviez eu à dire, vous avez eu votre plateforme et beaucoup d’attention médiatique. [...] Vous avez eu votre moment, vos 15 minutes. Il est temps de passer à autre chose et de redonner la ville à ses citoyens», a affirmé Jim Watson.

«Nous avons dû fermer des commerces, des garderies, en plus de gérer des comportements agressifs dans nos hôtels, nos restaurants et aux Bergers de l’espoir. [...] En tant que capitale du Canada, nous sommes habitués aux manifestations, mais il est temps pour celle-ci de finir».

Vers un retour à la normale

Le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, a assuré de son côté que son équipe fait «tout en son pouvoir» pour mettre fin aux manifestations, tout en défendant l’approche basée sur la médiation que privilégie le corps policier.

«Il n’y a pas eu de blessé, de décès ou d’émeute dans la capitale au cours des quatre derniers jours, bien qu’on a un rassemblement de milliers d’individus», s’est-il félicité.

Par ailleurs, l’amplitude des manifestations a grandement décru, si bien que les policiers d’Ottawa appelés en renfort dans les environs de la Colline du Parlement retourneront dans leur quartier respectif dès mardi, a annoncé le chef Sloly.

Ce dernier a ajouté qu’une ligne spéciale sera mise en place par la police pour permettre aux citoyens de dénoncer des crimes haineux commis au cours de la fin de semaine. Ces gestes feront l’objet d’enquêtes partout au Canada, a-t-il assuré.