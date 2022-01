Reprise des sports pour les jeunes: le masque obligatoire en tout temps

Les petits sportifs devront s'y faire. Le masque de procédure sera obligatoire en tout temps pour les jeunes qui reprennent le sport lundi.

Des assouplissements aux règles sanitaires entrent en vigueur ce lundi.

Les élèves du primaire et du secondaire, de même que les étudiants du cégep et de l’université peuvent reprendre les entraînements de sport parascolaire. Cette permission s’applique également aux jeunes de moins de 18 ans qui jouent dans un club civil.

Notons que les matchs, tournois ou compétitions ne sont pas permis pour le moment et que le passeport vaccinal est toujours nécessaire pour les personnes de 13 ans et plus.

Mais comme c’est le cas pour les cours d’éducation physique, les programmes de concentrations sportives ou de sport-études, le masque chirurgical sera requis «en tout temps» pour prendre part aux entraînements.

C’est ce que stipule l’arrêté ministériel publié cette fin de semaine par le gouvernement Legault. Évidemment, une exception est faite pour les sports qui se font en piscine, précise-t-on au cabinet de la ministre des Sports, Isabelle Charest.

«Si c’est ce qui est requis pour permettre les activités, nous allons l’appliquer», a réagi lundi le président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Gustave Roel.

Ce dernier reconnaît néanmoins que certains jeunes athlètes qui font du sport «à haut débit» peuvent trouver le masque «très limitatif». Malgré tout, il constate qu'aucune étude jusqu’ici n’a démontré que le fameux couvre-visage bleu occasionnait un problème en oxygène lors d'un effort physique.

«L’évaluation que j’entends est plus sur le risque de blessure avec la broche du masque que sur la limitation respiratoire», dit-il.

