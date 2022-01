Romane Denis enchaîne les projets au petit écran

La comédienne Romane Denis vit la période la plus intense de sa carrière au petit écran.

Elle a d’abord fait sa marque dans des productions jeunesse comme «Sam Chicotte» et «Subito Texto», avant de se faire connaître du grand public dans le rôle de Pâquerette, l’amoureuse de la postière Donatienne (Kim Despatis) dans «Les pays d’en haut».

Depuis cette série d'époque, Romane Denis enchaîne les projets. Elle figure ces jours-ci au générique des comédies «Le bonheur» à TVA et «La confrérie» sur Noovo, en plus d’assurer la narration de la première saison de la production «Le monde de Gabrielle Roy» sur TOU.TV.

Elle a de plus été en vedette dans «La faille 2» ainsi que dans «Portrait-robot», deux séries policières du Club illico. On peut actuellement voir «Portrait-robot» en deuxième fenêtre le jeudi à TVA. Elle continue également de tourner des segments humoristiques pour «La Tour» sur la même chaîne.

On la verra enfin dans «Motel Paradis», série de Sophie Deraspe qui va débarquer sur Club illico cette année.

Bref, Romane Denis reconnaît être chanceuse et savoure chaque moment où elle se retrouve sous les projecteurs, la pandémie l’ayant tenue occupée plus que d’autres.

«Oui, c’est une très belle période pour moi. Ce n’est pas juste plusieurs projets, ce sont plusieurs projets très différents. C’est surtout ça qui me fait triper, car je n’ai jamais l’impression de faire la même chose», a dit la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

Dans «Le bonheur», Romane Denis est la fille du personnage porté par Myriam LeBlanc. Les deux comédiennes se retrouvent après s’être donné la réplique dans «Subito texto».

«C’est une équipe mère-fille de choc, elles tiennent leur magasin, elles chassent; je trouve ça cool et on a eu beaucoup de plaisir», a-t-elle souligné.

Sa Manon dans «Le bonheur» va élargir les horizons d'Étienne (Sam-Éloi Girard), le fils de François et de Mélanie (Michel Charette et Sandrine Bisson) qui ont quitté la ville.

«Manon fait découvrir le bonheur de vivre en campagne à Étienne en lui montrant que la vie, ce n’est pas juste le Wi-Fi et les réseaux sociaux. Elle ne prend vraiment pas de pincettes avec lui et ça lui fait du bien, on dirait.»

Dans «La confrérie», une comédie noire se déroulant dans la Veille-Capitale, elle joue Lily et est en relation avec Mélanie (Leïla Thibeault Louchem), une femme plus âgée qui connaît bien sa mère (Isabelle Blais).

«C’est une fille aux études, qui trouve ses parents ennuyeux, mais quand elle découvre que sa mère n’était pas si plate auparavant, elle commence à se poser des questions.»

Parler d’anxiété

Elle a particulièrement aimé jouer dans «La faille 2» ainsi que dans la première saison de «Portrait-robot». Dans cette dernière production, la femme qu’elle incarne a été, durant sa jeunesse, kidnappée, séquestrée et violée par un homme qui récidive des années plus tard.

Elle travaille alors avec la portraitiste judiciaire Ève Garance (Rachel Graton) pour débusquer son agresseur, replongeant dans son traumatisme. «C’est la rencontre de deux femmes blessées qui s’aident à passer à travers cette affaire pour que justice soit faite.»

La jeune femme de 23 ans n’hésite pas à parler de son anxiété pour aider les autres.

«Je vis très bien avec ça, je prends soin de moi, et c’est intéressant de noter que ça m’aide dans mes rôles parce que je sais où aller, je sais à quoi m’attendre. [...] Même encore aujourd’hui, l’anxiété, ça revient et ça repart, surtout avec la pandémie, on est tous entourés de situations stressantes. Si on fait en sorte que ce ne soit pas tabou, qu’on puisse dire: oui, en ce moment c’est un peu plus difficile, je passe à travers, ça va bien se passer si on peut en parler de façon plus normale et plus banale, ça enlève un peu de pression pour qu’on soit toujours parfaitement heureux, ce qui est impossible.»

