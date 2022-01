Tennis: Fernandez et Shapovalov en hausse

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a grimpé de trois positions au classement de la WTA, nouvellement publié lundi, et se retrouve aux portes du top 20 mondial, au 21e échelon.

De son côté, la Canadienne Bianca Andreescu, qui n'a pas participé aux Internationaux d'Australie, est 47e, en baisse trois places.

L'Australienne Ashleigh Barty, victorieuse samedi de ses premiers Internationaux d'Australie, a consolidé sa place de N.1 mondiale.

Barty, déjà titrée à Roland-Garros en 2019 et à Wimbledon en 2020, a porté son avance sur sa dauphine, la Bélarusse Aryna Sabalenka, à 2.633 points.

Finaliste malheureuse à Melbourne, l'Américaine Danielle Collins a gagné 20 places et occupe à 28 ans le meilleur classement de sa carrière, au 10e rang mondial.

La Polonaise Iga Swiatek, sortie en demi-finale par Collins, grimpe de cinq positions et retrouve son meilleur classement, à la 4e place.

C'est aussi le cas de la Tchèque Barbora Krejcikova, qui gagne une place au 3e rang mondial, déjà atteint en novembre.

L'Espagnole Garbine Muguruza, éliminée dès le deuxième tour en Australie, a de son côté perdu quatre places et recule au 7e rang.

La Britannique Emma Raducanu, sacrée au dernier US Open mais éliminée au deuxième tour pour sa première participation à Melbourne, a néanmoins progressé de cinq places et occupe à 19 ans le meilleur classement de sa carrière, au 13e rang mondial.

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14e, a perdu trois places alors que l'Ukrainienne Elena Svitolina, 15e, en a gagné deux.

Classée 16e, l'Américaine Jessica Pegula atteint également le meilleur classement de sa carrière grâce à une progression de cinq rangs.

Sa compatriote Cori Gauff recule d'une place au 17e rang, juste devant une ancienne N.1 mondiale, la Bélarusse Victoria Azarenka, en hausse de sept positions.

La Suissesse Belinda Bencic refait son apparition dans le Top 20, au 19e rang, avec une progression de trois places.

Classement WTA

Ashleigh Barty (AUS) 8331 pts Aryna Sabalenka (BLR) 5698 Barbora Krejcikova (CZE) 5533 (+1) Iga Swiatek (POL) 4456 (+5) Karolina Pliskova (CZE) 4452 Paula Badosa (ESP) 4429 Garbine Muguruza (ESP) 4195 (-4) Maria Sakkari (GRE) 4071 Anett Kontaveit (EST) 3871 (-2) Danielle Collins (USA) 3071 (+20) Ons Jabeur (TUN) 3070 (-1) Elena Rybakina (KAZ) 2705 Emma Raducanu (GBR) 2664 (+5) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2638 (-3) Elina Svitolina (UKR) 2531 (+2) Jessica Pegula (USA) 2474 (+5) Cori Gauff (USA) 2425 (-1) Victoria Azarenka (BLR) 2396 (+7) Belinda Bencic (SUI) 2355 (+3) Angelique Kerber (GER) 2287

Shapovalov en hausse

Le Canadien Denis Shapovalov a grimpé de deux positions au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, et est désormais la 12e raquette mondiale. Le Québécois Félix Auger-Aliassime est resté à l'intérieur du top 10, en neuvième position.

La performance historique de Rafael Nadal, qui a remporté dimanche un 21e titre du Grand Chelem, n'a pas bouleversé le classement ATP, dont Novak Djokovic reste le meneur, devant le finaliste malheureux des Internationaux d'Australie Daniil Medvedev.

Seul changement dans le Top 10 mondial, l'Italien Matteo Berrettini grimpe d'une place, au 6e rang, juste derrière Nadal, qui l'a éliminé en demi-finales à Melbourne.

Finalement expulsé après un bras de fer judiciaire avec les autorités d'Australie, où il souhaitait entrer sans être vacciné contre le COVID-19, Djokovic a entamé lundi sa 358e semaine record à la tête du tennis mondial.

Le Serbe bénéficie jusqu'au 21 février des points qu'il avait acquis à Melbourne l'an dernier: le classement établi par l'ATP roule en effet sur un an et le premier Grand Chelem de l'année avait été décalé en février en 2021.

Derrière lui, Medvedev s'approche, désormais à moins de 1000 points. L'Allemand Alexander Zverev complète toujours le podium, devant le Grec Stefanos Tsitsipas, le quatrième demi-finaliste à Melbourne.

À noter l'entrée dans le Top 20 mondial de l'Espagnol Pablo Carreno, 17e (+4), et de l'Américain Taylor Fritz, 20e (+2), et le gain de quatre places du Français Gaël Monfils, quart de finaliste à Melbourne et désormais 16e.

Classement ATP