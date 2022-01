Un autre projet de réfection de centrale électrique en Haute-Mauricie

Hydro-Québec se lance dans un autre méga chantier sur la rivière Saint-Maurice en Haute-Mauricie.

Après la centrale hydroélectrique de Rapide-Blanc, c 'est celle de la Trenche, mise en service au début des années 50 à une cinquantaine de kilomètres au nord de La Tuque, qui fera peau neuve.

L'investissement se situera dans une fourchette allant de 452 millions de dollars à plus d'un milliard, a-t-on appris lundi lors de la présentation de l’avant-projet. L’ouverture du chantier, elle, n’est pas prévue avant 2027, une fois que celui à Rapide-Blanc sera achevé.

«L'avant-projet consiste à évaluer tous les systèmes de la centrale de façon plus précise. On est rendu à remettre de la valeur dans l'installation et à lui redonner une durée de vie pleinement utile», a expliqué en conférence de presse Carl Morin, Chef des projets dans les installations de production de la Mauricie.

La centrale de la Trenche est la plus puissante des 11 installations de production hydroélectrique de la rivière Saint-Maurice. À l'issue de la réhabilitation, sa capacité passera de 300 à 350 MW, soit suffisamment pour alimenter l'équivalent de 126 000 maisons.

Tout comme à Rapide-Blanc , la réfection durera six ans, ce qui promet d'autres intéressantes retombées économiques pour le Haut-Saint-Maurice.

«Ça va être profitable pour nos gens d'affaires et aussi pour tous les commerçants de la région», s'est réjoui le maire de La Tuque Luc Martel.

Pour ce qui est de l'hébergement temporaire des travailleurs, avec l'expérience du chantier de Rapide-Blanc, le secteur de l'hôtellerie de la Haute-Mauricie ne se fait pas trop d'illusion en matière de retombées. Jusqu'ici, elles ont été plutôt minces, sinon inexistantes.

«Évidemment, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent des appartements à long terme ou, et c'est un problème récurrent et très présent à La Tuque ils ont recours à de l'hébergement illégal», a déploré Donald Desrochers, propriétaire des hôtels Marineau.