Un pédophile se fait de nouveau condamner

Un amateur de porno juvénile qui se vantait en ligne d’abuser d’enfants a écopé de deux années de pénitencier pour avoir eu une collection d’images sexuelles mettant en scène des bambins parfois âgés de trois ans.

« Même si on parle d’images, en arrière de ça il y a des enfants qui ont été abusés », a rappelé la juge Suzanne Costom avant de condamner Frédérick Suck, lundi, au palais de justice de Montréal.

Suck, 63 ans, n’en était pas à ses premiers déboires avec la justice. En 2015, il avait écopé d’un an d’incarcération suivi de deux années de probation pour avoir emmagasiné plus de 3700 photos et vidéos de pornographie juvénile.

Moins d’un an après la fin de sa peine, il a récidivé en se bâtissant une collection de 363 images sexuellement explicites d’enfants âgés de 3 à 12 ans, parfois attachés, qui pouvaient impliquer de la bestialité.

« Il catégorisait les images, c’est un collectionneur », a décrit à la Cour Me Carolyne Paquin, de la Couronne.

Suck ne se gênait d’ailleurs pas pour distribuer sa pornographie juvénile, si bien qu’il est vite tombé dans la mire des autorités. Or, cela a permis de découvrir qu’il avait aussi des discussions très graphiques avec d’autres internautes.

« Il décrivait qu’il s’adonnait à des abus sur des enfants », a précisé Me Paquin.

Réhabilitation

Aucune accusation n’a toutefois été déposée en lien avec des abus physiques sur des jeunes.

Détenu depuis son arrestation, il y a un an, Suck semble toutefois avoir cheminé. Selon un rapport présenté à la cour, il aurait maintenant davantage d’empathie pour les victimes et semble comprendre les ravages de la pornographie juvénile.

« Il veut faire une thérapie », a souligné son avocate, Me Valérie Riendeau, en soulignant que s’il restait du travail à faire, Suck semblait avoir quand même débuté son cheminement.

Face à ces efforts et à un risque de récidive sous la moyenne, les parties se sont entendues pour suggérer une peine de deux ans de pénitencier, suivie de trois années de probation pendant lesquelles Suck devra suivre une thérapie.

Son accès à internet sera également limité pendant 10 ans, et il sera fiché à vie au registre des délinquants sexuels.