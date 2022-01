Un redoux pour amorcer la semaine

Les températures seront légèrement à la hausse lundi, annonçant un redoux pour début février à travers la majeure partie du Québec, si l’on excepte les secteurs du nord-ouest où un avertissement de froid extrême est toujours en vigueur.

Environnement Canada prévoit des températures de -10 degrés à Montréal et ses environs et une alternance de soleil et de nuages.

Le temps sera généralement nuageux dans la vallée du Saint-Laurent, à Québec et en Estrie avec des températures qui se rapprochent des normales saisonnières.

En revanche, dans les secteurs plus à l’est le mercure oscillera entre -15 et -12 degrés, indique l’agence fédérale.

Selon les prévisions de l’agence fédérale, les conditions météorologiques connaîtront une amélioration mardi avec du soleil et un mercure à la hausse pour la majeure partie de la province.

À titre d’exemple, il fera -3 en Montérégie et en Estrie, -4 degrés à Montréal et -9 degrés à Québec.

Un épisode de froid est en vigueur pour le nord-ouest, alors qu’un refroidissement éolien atteindra les -40 lundi matin dans les secteurs comme l’Abitibi, Chibougamau, Matagami, Parent-réservoir Gouin et Waskaganish.