Un studio de design en Europe pour BRP

L’entreprise québécoise BRP ouvrira un studio de design en Europe en décembre 2022, confirmant ainsi son expertise en design à l’international.

Chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, BRP accueille depuis 2008 des professionnels en design provenant du monde entier à son Centre de Design et Innovation Laurent Beaudoin situé à Valcourt, en Estrie.

Réaffirmant son rôle central avec cette expansion, l’entreprise a choisi d’installer son nouveau studio à Sophia-Antipolis dans le sud de la France puisque la région est reconnue comme étant un pôle de recherche en technologie verte.

«Nous sommes extrêmement fiers de ce nouveau centre de design. Cela nous permettra de continuer à diversifier notre main-d'œuvre et à attirer des professionnels en design des plus talentueux d'Europe», a déclaré Denys Lapointe, vice-président principal, Design, Innovation et Support créatif.

L’entreprise doit son succès à «plus de 75 ans d'ingéniosité et [à] une attention particulière portée à [sa] clientèle». Avec des ventes annuelles de six milliards $ canadiens provenant de partout dans le monde, BRP compte plus de 14 500 employés.