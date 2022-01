Une serre verticale pour cultiver à l’année

Un projet de culture en serre verticale est en cours de réalisation à Québec, sur la route de l’Aéroport, par l’entreprise Pure Récolte. Avoisinant le million de dollars d’investissement, ce modèle permettra la production de fruits et de légumes hors-saison.

Dans une serre verticale, tout l’environnement est contrôlé pour optimiser le rendement. On peut même se passer de soleil.

Au Québec, plusieurs investissements ont été réalisés dans ce marché.

L’entreprise Ferme d’Hiver, en partenariat avec Les Serres Vaudreuil, est devenue la plus grande ferme verticale de fraises au pays.

Plus de 180 000 kilos de fraises y seront cultivés chaque année, entre octobre et juin.

Au moins deux autres projets d’envergure visant à établir des fermes verticales seront réalisés sur la Rive-Sud de Montréal.

Ailleurs, chez nos voisins du Sud, l’entreprise AeroFarms, qui joue un rôle de leader dans le domaine, est en pleine expansion avec l’ouverture de huit fermes verticales prévue cette année, en plus de ses nombreuses installations existantes.

Accroître l’autonomie

Bien que le projet de Pure Récolte soit à plus petite échelle, il témoigne de l’intérêt pour ce type de production qui vient accroître l’autonomie alimentaire.

« Les serres verticales sont nées près des grands centres urbains. Le problème était le manque d’espace. Pour pallier ça, l’idée était de convertir des bâtiments existants en serre verticale pour optimiser la superficie », indique David Gilbert-Fournier, président et fondateur de Pure Récolte.

Depuis deux ans, l’entreprise prépare des paniers de fruits et de légumes qui sont livrés à ses clients.

Pour contrer les problèmes d’approvisionnement, Pure Récolte a choisi de se tourner vers ce projet pour produire ses propres récoltes, tout en continuant à travailler avec les producteurs locaux.

La superficie de la serre sera de 1612 pieds carrés. À l’intérieur seront installés des chariots de production qui permettront de multiplier par six la superficie de production, selon les explications de M. Gilbert.

« Le principal avantage, c’est de maximiser la superficie du bâtiment », a-t-il ajouté.

Un système d’éclairage à la lumière DEL avec des spectres lumineux différents pour chaque produit cultivé sera utilisé, ce qui permettra d’accélérer la croissance.

De plus, la serre hydroponique utilisera un mode d’irrigation en continu comprenant des nutriments.

De la variété sur 12 mois

L’entreprise compte produire des fraises et plusieurs variétés de laitues et de fines herbes. Chaque semaine, elle produit une centaine de paniers pour ses clients.

« Nous, c’est sûr qu’on ne vise pas une production qui va fournir les grandes surfaces. On veut desservir le marché de proximité que représentent les banlieues dans les secteurs de L’Ancienne-Lorette et de Val-Bélair. On veut servir notre clientèle existante avec le plus de variétés possible plutôt que de viser toujours une augmentation de la production. »

L’ouverture de la serre est prévue en juin prochain et un point de vente y sera aménagé.