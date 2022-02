8 grands moments de la carrière de Tom Brady

Vainqueur à sept reprises du Super Bowl et détenteur d'innombrables records, Tom Brady restera comme le plus grand joueur de l'histoire de la NFL. Retour sur les moments qui ont marqué sa carrière :

1. Un 7e Championnat

Le quart-arrière a renoué avec le sommet l’an dernier, à 43 ans, en faisant des Buccaneers, équipe des profondeurs de la ligue, un groupe de champions, aux dépens des Kansas City Chiefs (31-9). Il a remporté ses six autres Super Bowls avec les Patriots.

2. Cinq fois joueur le plus utile

Ses sept trophées Lombardi ne sont pas les seuls gages du succès de Brady en éliminatoires de la NFL. L’athlète a également remporté cinq fois le titre du joueur le plus utile (MVP) au Super Bowl.

3. Plus de 80 records

Les innombrables records (plus de 80 recensés) ont accompagné son irrésistible ascension dans les livres d'histoire. Dix finales jouées, plus de titres de champion que n'importe quelle équipe (Nouvelle-Angleterre et Pittsburgh ont été sacrés six fois), 21 passes de touchés dans des Super Bowls, entre autres.

4. Saison historique

En 2007, Tom Brady était au sommet de son art sur le plan individuel. Cela a permis aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de maintenir une fiche immaculée de 16-0. Seulement trois autres équipes de football ont réussi un pareil exploit, soit les Dolphins de Miami de 1972, ainsi que les Bears de Chicago de 1934 et 1942.

5. Une malchance lui sourit

Repêché avec le 199e choix au total de l’encan de 2000, Brady s’est retiré en tant que meilleur quart-arrière de l’histoire, ce que personne n’aurait pu prédire à l’époque. Il a toutefois fallu une blessure au quart-arrière Drew Bledsoe dans les premières semaines de la saison 2001 pour que Brady amorce son glorieux parcours.

6. Incroyable remontée

Au Super Bowl LI, les Patriots tiraient de l’arrière 28 à 3 au milieu du troisième quart contre les Falcons d’Atlanta. Brady a fait fi de ce retard et permis à son offensive d’inscrire quatre touchés en autant de possessions pour niveler la marque. Les «Pats» ont finalement gagné en prolongation.

7. Rivalité spectaculaire

Sa rivalité avec le quart-arrière Peyton Manning passera aussi à l’histoire. Considérés comme deux des plus grands pivots de l’histoire, les deux amis se sont affrontés à 17 reprises. Brady a obtenu le meilleur 11 fois, dont l’affrontement du 24 novembre 2013. Tirant de l’arrière 24 à 0 après deux quarts de jeu, les «Pats» sont revenus de l’arrière pour l’emporter 34 à 31 en prolongation.

8. Longévité

Son secret pour se bonifier avec l'âge ? Une science approfondie de son sport - «plus j'étudie, plus je regarde, plus je comprends» -, une stricte hygiène de vie (sans alcool, viande, sucre, gluten, laitage...) et l'amour du jeu, malgré plus de 150 blessures accumulées en 22 saisons.

