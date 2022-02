Aliocha Schneider dans une série dérivée de L’auberge espagnole

L’acteur québécois Aliocha Schneider jouera aux côtés de Romain Duris, Kelly Reilly et Cécile de France dans Salade grecque, une série télé dérivée du film culte L’auberge espagnole.

Comme son titre le suggère, l’intrigue de cette série télé destinée à la plateforme Amazon Prime Video sera campée à Athènes, en Grèce. Aliocha Schneider (Merci pour tout, Ville-Marie) jouera le personnage de Tom, le fils du couple incarné par Romain Duris et Kelly Reilly dans L’auberge espagnole (2002) et ses deux suites cinématographiques, Les poupées russes (2005) et Casse-tête chinois (2013).

AFP

Le cinéaste Cédric Klapisch, créateur de la trilogie de films, co-réalisera la série avec Lola Doillon et Antoine Garceau. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.