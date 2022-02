Baisse drastique de l'immigration clandestine vers les États-Unis via le Panama

L’immigration clandestine vers les États-Unis à la frontière entre la Colombie et le Panama était en baisse début 2022, après le record établi l’année précédente quand plus de 133 000 personnes ont franchi cette frontière en dépit des dangers.

• À lire aussi: Après un quart de siècle aux États-Unis, un père de famille mexicain risque l'expulsion

• À lire aussi: Chavirage d'un bateau de migrants près de la Floride: cinq corps retrouvés, arrêt des recherches

• À lire aussi: Une fillette migrante se noie en traversant la frontière séparant les États-Unis et le Mexique

En janvier 2022 il y a eu «une diminution significative» du nombre de migrants ayant franchi cette frontière, située au cœur de la forêt tropicale du Darien, a affirmé mardi devant la presse la ministre panaméenne des Affaires étrangères Erika Mouynes.

Selon des chiffres officiels, le Panama a comptabilisé en moyenne plus de 25 000 migrants chaque mois entre août et octobre 2021, mais ils n’étaient plus que 7 762 en novembre et 4 700 en janvier 2022.

Cette réduction découle, selon les autorités panaméennes, de la coopération internationale mise en œuvre entre une dizaine de pays de la région, dont les États-Unis, pour freiner ces vagues migratoires.

Pour l’ensemble de l’année 2021, ce sont quelque 133 000 migrants qui ont franchi cette frontière, principalement des Haïtiens et des Cubains. Un niveau record qui a même dépassé le cumul de migrants entre 2010 et 2020 (117 000).

La zone forestière du Darien, longue de 266 km, s’est transformée en un corridor pour les migrants clandestins qui essaient de gagner les États-Unis en quête d’une vie meilleure. Ils doivent faire face à de nombreux dangers, animaux sauvages, notamment des serpents, mais aussi des groupes criminels.