Belle leçon de vie en Équateur

Quand François-Guy Thivierge a mis le cap sur l’Équateur pour poursuivre son projet de gravir 55 montagnes en 55 mois, il était loin de se douter qu’il en ressortirait à la fois fier et meurtri, mais surtout grandi. Les volcans Cotopaxi et Chimborazo ont imposé le respect en rappelant que la vie est ponctuée de victoires, mais aussi de défaites.

La longue feuille de route de Thivierge au fil des années comprend les fameux sept sommets, l’Everest et autres grands accomplissements. Il abordait donc ce voyage dans le petit pays d’Amérique centrale en ne prenant rien à la légère, mais avec le sentiment que les montagnes qui l’attendaient n’avaient rien d’insurmontable. Arrivé sur place à la mi-décembre, il s’est assuré de gravir quelques volcans, afin de parfaire son acclimatation. Or, même quand la forme est au rendez-vous, d’autres éléments peuvent vite faire dérailler les plans, comme il l’a constaté en bravant le Cotopaxi, du haut de ses 5897 m.

« C’est une très bonne ascension, la plus haute que j’ai faite depuis le début de mon défi. Je me suis bien senti en altitude, même si ça m’a pris du temps pour m’acclimater. »

« On a eu une mésaventure avec la météo. On a monté à 5300 m, mais on est tombés dans les vents violents et les pluies abondantes. On a décidé de partir quand même, comme plusieurs autres équipes l’ont fait, avant de revirer de bord parce que la pluie nous tombait dessus et formait vite de la glace. Ça a été une expérience qui n’a pas porté ses fruits », a constaté Thivierge.

Photo courtoisie, François-Guy Thivierge

Persévérance payante

Loin de se laisser abattre, Thivierge a joint ses forces à celles de son compère Jacques Simard pour tenter l’ascension une deuxième fois, qui fut la bonne.

« On a atteint le sommet dans des conditions parfaites. On était très bien acclimatés et tout s’est très bien passé. Je m’imaginais que c’était une montagne lisse, sans crevasses. Quand le soleil s’est levé, j’ai pu observer tout ce qu’on avait monté et j’ai aperçu toutes les corniches de glace. C’est là que tu réalises à quel point ça prend un guide local qui connaît bien la montagne. »

« Une fois arrivés au sommet, on voyait les fumées du volcan et toutes les strates de couleurs. Au lever du soleil, c’était vraiment magique après tous les efforts mis dans la nuit », a-t-il raconté avec émoi au sujet de ce lieu considéré comme l’un des plus beaux volcans du monde.

Photo courtoisie, François-Guy Thivierge

Face au Chimborazo

Après une solide entrée, il restait le plat de résistance. Le Chimborazo, sommet de l’Équateur à 6263 m, constituait l’objectif premier du périple de l’alpiniste de Québec, à titre de plus haute montagne par rapport au centre de la Terre. L’équipe a donc attaqué le monstre et l’expédition allait bon train. Jusqu’à ce qu’au plateau des 5800 m d’altitude, le compagnon d’armes de Thivierge soit contraint d’abandonner, victime du mal des montagnes.

« Je n’allais clairement pas continuer sans Jacques. Ça aurait pu être moi qui étais à sa place », a lancé l’aventurier émérite.

« J’ai presque fondu en larmes parce que les conditions étaient parfaites. C’est une leçon de respect, d’humilité et de gratitude que la vie m’a envoyée. C’est un plus sur le plan de l’apprentissage humain », a ajouté Thivierge avec philosophie.

Deuxième tentative

Ne reculant jamais devant un défi, Thivierge a pris tous les moyens pour réaliser son rêve en repoussant sa date de retour à la maison. Une deuxième tentative d’ascension s’imposait. Encore une fois, tout semblait maîtrisé. À 5300 m, c’est toutefois son guide qui est tombé malade, phénomène plutôt rare chez ces habitués. Une autre conclusion brutale pour celui qui se fait une fierté de dompter les montagnes.

« Ça devient plus que jamais un essentiel sur ma liste. L’an prochain à pareille date, je pense que je serai en Amérique du Sud et qu’au retour vers la maison, j’arrêterai en Équateur pour tenter de nouveau le Chimborazo. Je veux retourner fermer le dossier. Jamais deux sans trois ! » a-t-il promis.

Photo courtoisie, Françcois-Guy Théberge

En attendant, le projet des 55 montagnes se poursuit et François-Guy Thivierge n’est pas du type à s’apitoyer. En faisant la somme des sentiments qui l’habitent, il a vite compris qu’il n’avait pas perdu au change.

« Je ressens un peu de chagrin, mais beaucoup plus de joie et surtout, aucun regret. C’est une grande leçon de vie que tu n’apprendras jamais à l’école. Je suis revenu les yeux brillants de lucidité, en accord avec mes décisions, fier d’avoir persévéré. L’être humain que je suis a grandi devant la montagne. »

◆ L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Chaque mois, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Cotopaxi

Cap sur la montagne

Altitude : 5897 m

Pays : Équateur

Région : Au Sud de Quito

Ascension : 1600 m

Durée : 2 jours

► Pour suivre ses aventures : francoisguythivierge.com | Facebook | Instagram (francoisguythivierge)