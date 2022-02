Carey Price: l’incertitude!

Maintenant que Carey Price a fait publiquement le point, on peut imaginer que Jeff Gorton et Kent Hughes ont des informations plus pertinentes sur le dossier de leur gardien.

Price a répondu à toutes les questions sans entrer dans les détails.

Il a laissé un doute sur son avenir affirmant qu’une blessure à un genou, une blessure qui tarde à guérir, soulève l’inquiétude.

Quand il mentionne qu’il veut demeurer avec le Canadien, qu’il veut endosser à nouveau le célèbre chandail, précisant que Montréal est sa maison, qu’il avait accepté un contrat de huit ans avec une clause interdisant tout transfert sans sa permission, c’est parce que sa famille se plaît au Québec.

La carrière de Price est-elle compromise ?

On l’ignore. Également, on ne sait toujours pas s’il veut faire partie de la solution. Souhaiter endosser l’uniforme pour compléter la saison, c’est qu’il veut obtenir des réponses à ses interrogations.

L’athlète veut savoir s’il a encore les ressources pour compétitionner tout en respectant les standards qu’il a établis au fil des ans.

Peut-il toujours être un gardien d’exception ?

« Je n’ai pas de réponse pour l’instant à savoir si tout reviendra à la normale, a-t-il tranché, dimanche. C’est certain que quand il y a une rechute dans un programme de réhabilitation, c’est inquiétant. »

Si Price veut s’assurer qu’il peut encore faire la différence, Gorton et Hughes veulent obtenir la certitude que le gardien occupera une place importante dans l’organigramme de l’équipe.

Faire la différence

Spéculer que le Canadien aurait un bilan nettement supérieur si Price avait disputé les trois quarts des matchs de l’équipe cette saison n’exige pas une analyse en profondeur.

Serait-il dans la course pour obtenir un laissez-passer en vue du tournoi printanier ? On en doute. Mais, cette équipe n’offrirait pas un spectacle aussi désolant.

Pourra-t-il faire encore la différence ?

Price a 34 ans. Il représente un risque dans le contexte d’aujourd’hui. Ils sont peu nombreux les gardiens de cet âge qui connaissent encore du succès.

Et ces gardiens, pour la plupart, ont pu limiter les visites à l’infirmerie tout au cours de leur carrière.

Quand Gorton a présenté un nouveau modèle d’affaires chez les Rangers, il a fait un grand ménage. Et quand est venu le moment de prendre une décision relativement à Henrik Lundqvist, il lui a donné l’opportunité de choisir.

Lundqvist a choisi de rester. Mais, il ne pouvait pas être la solution. Il avait connu ses meilleures saisons et Gorton savait qu’Igor Shesterkin s’amenait à New York. À la lumière des derniers matchs, le Canadien ne possède pas un gardien du calibre de Shesterkin pour assurer la relève d’un joueur d’exception.

En attendant que le dossier Price se concrétise, Gorton et Hughes écouteront attentivement les propositions que leurs homologues de la ligue veulent bien déposer sur la table dans l’espoir d’amorcer des discussions sérieuses sur les effectifs du Canadien.

Transaction souhaitée

Ils ont déjà un problème à résoudre.

Jeff Petry veut partir au plus vite. Un souhait que doivent partager bien des partisans de l’équipe, et sans doute des gens importants dans l’entourage de la formation.

Il s’agit d’un premier test important pour Hughes et Gorton.

Conclure une transaction, c’est une chose, mais quand on doit négocier avec un homologue et qu’un joueur qui désire s’en aller est impliqué, disons que le pouvoir de celui qui veut accommoder le joueur malheureux s’amenuise considérablement.

Cependant, dans le cas de Petry, il y a une façon de voir les choses. Hughes et Gorton peuvent libérer l’organisation d’un lourd contrat. Et, dans le cas de Petry, c’est possiblement la solution la plus logique à envisager.

Y aura-t-il un intérêt pour le vétéran défenseur ?

Sûrement pas, si on s’arrête uniquement à la présente saison. Il reste qu’il a été impressionnant par moments la saison dernière. Il a connu de bonnes saisons avec le Canadien.

Pour les équipes qui ont besoin de renfort à la défensive, il fera l’objet de longues discussions chez certains dirigeants. N’oublions pas que des formations auront à composer avec un calendrier très exigeant. Les équipes voudront ajouter de la profondeur, que ce soit en attaque, en défense ou devant le filet.