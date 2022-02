Cinq astuces pour augmenter votre cote de crédit

Par les temps qui courent, il est beaucoup question de la cote de crédit et des problèmes qu’elle peut causer au consommateur qui souhaite faire l'achat d'une maison, d'une voiture, ou tout simplement de faire une demande de prêt.

Comment donc améliorer ou préserver sa cote de crédit pour que les créanciers ne nous refusent pas un financement de projet ou achat?

D’abord, il faut diversifier ses sources crédit actif. Selon la courtière hypothécaire Lyne Sanfaçon, il faut en posséder deux et les utiliser. Elle offre quelques astuces.

«On parle d’une carte de crédit, d’un prêt personnel ou d’une marge de crédit. Idéalement, il faudrait les avoir depuis au moins deux ans avec des limites d’un minimum de 2000$», a-t-elle expliqué à l’émission «À vos affaires, mardi, sur les ondes de LCN.

Évidemment, il faut éviter de payer en retard, et pour ça, les versements automatiques, c'est une bonne solution.

«Si on est capable de planifier directement avec nos institutions financières, de payer tous les mois le montant minimum, au moins, on va éviter des retards»

Payer son hypothèque assidûment

Dans la catégorie des bons payeurs, ceux qui paient assidûment leur hypothèque bancaire seront récompensés dans leur dossier de crédit.

«Si la personne détenait deux lignes de crédit actif et qu’elle fait un emprunt hypothécaire, et que le prêt est très bien remboursé, ça va augmenter automatiquement le crédit.»

Un autre point : la limite de crédit. Certains croient que hausser sa limite pour s’éloigner du plafond déterminé par une compagnie de carte crédit. Mais est-ce une bonne idée?

«Il faut faire attention. Si on est en démarche pour acheter une propriété, augmenter sa limite ça peut être vu comme négatif. Par contre, c’est important de ne pas dépasser les deux tiers de sa limite, prévient-elle. Si on a une limite de 5000$, il faut essayer de ne pas aller plus haut que 3000$.

«Sinon, les institutions financières vous serez vus comme une personne qui utilise son crédit au maximum. À ce moment-là, le pointage de crédit va baisser.»

Ne pas attendre, ne pas oublier...

Enfin, il ne faut pas attendre de recevoir un relevé de compte pour exécuter un paiement du solde.

«Je vous conseille fortement de payer le solde au complet, si vous êtes une personne qui rembourse la carte de crédit au complet, cinq jours avant l’émission du relevé.

«Par exemple, si c’est MasterCard, la compagnie va aviser Equifax ou Transunion que le compte est à zéro et ça va augmenter le pointage statistique de crédit.»

Et pour ceux qui se le demandent : un bête oubli de paiement de compte, tel qu’une facture de téléphone cellulaire, peut-il compromettre le dossier de crédit?

«Ça peut nuire si c’est la seule chose à votre crédit. Mais si vous avez plein d’autres choses, on va vous le pardonner!», conclut Lyne Sanfaçon.

Ci-dessus, voyez l’entretien avec Lyne Sanfaçon à l’émission «À vos affaires».

