Concilier politique et université, un défi inusité pour des élus

Le vent de jeunesse qui a soufflé lors des dernières élections est perceptible jusque dans les salles de classe, alors que plusieurs élus se retrouvent dans la position inusitée de devoir jongler entre vie politique et études universitaires.

«Mon prof, à l’université, m’a reconnu. C’était... intéressant», se remémore, dans un éclat de rire, Reine Bombo-Allara. L’élue, d’origine congolaise, avait fait l’histoire cet automne en devenant la première personne issue de la diversité à accéder à la présidence du conseil municipal de Longueuil.

Son horaire est plutôt chargé, alors qu’en plus de ses importantes responsabilités politiques, Mme Bombo-Allara est également inscrite à un certificat à HEC Montréal en analyse des processus décisionnels, qui lui permettra de compléter un baccalauréat en administration.

À Longueuil, elles sont trois à vivre cette réalité, alors que Lysa Bélaïcha et Rolande Balma sont respectivement inscrites à l’Université McGill et l’Université Concordia, en plus de leurs responsabilités à l’hôtel de ville.

«Quand j’ai commencé la session, j’ai pris le temps de rencontrer les profs pour leur expliquer [ma situation]. Ils ont été compréhensifs là-dessus, et ils ont même été un peu impressionnés d’avoir une jeune de 21 ans dans leur classe, qui a déjà une carrière en politique», se remémore Mme Balma. Étudiante au baccalauréat en finance et commerce international, elle était devenue la plus jeune élue de sa municipalité, faisant l’histoire.

De l’autre côté du fleuve, deux jeunes élus montréalais, Younes Bakala et Philippe Thermidor, se retrouvent également dans cette situation de devoir étudier tout en représentant leurs citoyens. Tous deux ont toutefois été élus au poste de conseiller d’arrondissement, qui ne leur permet pas de siéger à l’hôtel de ville de la métropole, limitant ainsi leurs responsabilités.

«Ça a été un bon défi, surtout au premier mandat, où je devais apprendre d’abord et avant tout ma fonction et me mettre dans le bain», se remémore M. Bakala.

En 2017, il avait été élu pour un premier mandat dans l’arrondissement de Lachine alors qu’il complétait un baccalauréat en science politique et relation internationale à l’UQAM. Quatre ans plus tard, il poursuit cette fois une maîtrise en administration des affaires.

TOMA ICZKOVITS

Un apport

Pour ces jeunes élus, la poursuite des études peut également être bénéfique dans leur rôle politique.

«C’est un plus. Ça permet d’apporter une nouvelle vision à la politique et d’être plus sensible aux causes qui touchent les jeunes, comme le logement et le transport en commun», croit M. Thermidor.

En exemple à ce point, lui-même subit les aléas du transport en commun, alors qu’il doit voyager pendant 1 heure et quart pour se rendre de Montréal-Nord à l’Université de Montréal.

Ayant grandi auprès de parents politisés, Mme Bélaïcha a développé très jeune son intérêt pour les affaires publiques. C’est d’ailleurs dans un baccalauréat en science politique et études québécoises qu’elle a choisi de s’inscrire.

«C’est une manière pour moi de mieux comprendre ma société d’accueil, là où j’ai grandi. De pouvoir comprendre l’histoire et les différents mouvements sociaux qu’il y a eu», explique la jeune femme, d’origine algérienne.

Poursuivre

Après une pause pendant la campagne électorale, Mme Bombo-Allara donne le coup pour terminer son programme. Malgré tout, elle envisage déjà d’entamer ensuite un autre cursus, en criminologie.

«Si c’était juste de moi, je pense que je serais à l’université jusqu’à la fin de mes jours», s’esclaffe-t-elle.

L’élue longueuilloise n’est pas la seule à envisager de poursuivre ses études après la fin de son programme actuel. Pour sa part, M. Thermidor termine un dernier cours dans son baccalauréat en littérature française. Il compte ensuite entreprendre un nouveau cursus en science politique à l’automne.

Pour sa part, Mme Balma prévoit entreprendre un Master of Business Administration (MBA) à Concordia avant la fin de son mandat.

Les universités ont repris les cours en présentiels lundi, après un début de session virtuel.