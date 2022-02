«Convoi de la liberté» : Deux arrestations par la police d'Ottawa

Deux personnes ont été arrêtées par la police d'Ottawa pour des infractions commises au cours des derniers jours, en lien avec les manifestations du «convoi de la liberté» se tenant dans la capitale fédérale.

La police a dévoilé, mardi soir, avoir procédé plus tôt en journée à l'arrestation de Matthew Dorken, un citoyen d'Ottawa de 29 ans pour un méfait évalué à moins de 5000 $ qui aurait été commis samedi.

«Il n'avait pas été arrêté sur le coup pour éviter une confrontation de plus grande ampleur», a précisé la police qui privilégie depuis le début des manifestations la médiation et la négociation avec les camionneurs et leurs sympathisants.

De plus, un autre citoyen d'Ottawa, André J. Lacasse, 37 ans, a été arrêté dimanche pour avoir eu sur lui une arme dissimulée, a avancé la police.

Il s'agit des deux premières arrestations annoncées par la police de la capitale depuis le début des troubles, vendredi dernier.

Par contre, d'autres participants aux manifestations pourraient éventuellement se faire passer les menottes, puisque 13 enquêtes sont toujours en cours, a dévoilé la police en précisant notamment que son enquête sur la profanation du Monument commémoratif de guerre «progresse».

De plus, la ligne spéciale mise en place lundi pour dénoncer des crimes haineux commis par les manifestants a reçu huit plaintes jusqu'ici, dont trois qui ont débouché sur l'ouverture d'une enquête, a indiqué la police fédérale.

Lundi, la police d'Ottawa avait indiqué qu'elle comptait collaborer avec des corps de police de partout au pays pour retrouver et accuser, en temps et lieu, les manifestants qui auraient contrevenu à la loi au cours de la fin de semaine, notamment en se livrant à des crimes haineux.

