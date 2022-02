«Convoi liberté»: préoccupé, Marchand appelle les manifestants à faire preuve de «respect»

Très «préoccupé» par le «convoi liberté» qui se prépare à arriver à Québec, Bruno Marchand s’attend à ce que les manifestants fassent preuve de «respect» envers les citoyens et les commerçants qui commencent à peine leur déconfinement.

«Ça me préoccupe beaucoup», a admis le maire de Québec, mardi, en marge d’un point de presse, en évoquant le convoi qui doit débarquer à Québec dans les prochains jours.

Si les gens ont «le droit de revendiquer des choses», il faut absolument que cela se fasse dans l’ordre et dans le respect. Le «libre accès» aux commerces doit être garanti surtout que les commerçants commencent à peine à rouvrir après des semaines difficiles, a-t-il insisté.

«Si leur cause est noble et c’est ce qu’ils prétendent, démontrez-le en respectant les citoyens, commerçants et en ne prenant pas en otage les autres», a lancé le maire aux manifestants aux revendications hétéroclites.

Initié par des camionneurs, ce mouvement revendique notamment la fin des mesures sanitaires en vigueur. Au cours des derniers jours, des milliers de manifestants bruyants se sont regroupés devant le Parlement à Ottawa pour faire valoir ces demandes.

Le Carnaval de Québec

Interrogé plus spécifiquement sur le Carnaval de Québec qui doit débuter vendredi et dont une bonne partie des activités a lieu sur la Colline parlementaire, le maire a dit qu’il est «théoriquement possible» que les événements du Carnaval programmés cette fin de semaine soient annulés. «Ça va faire mal (si c’est le cas). C’est le dernier des scénarios que je voudrais», a-t-il laissé tomber.

Le consignes de la Santé publique, comme le port du masque dans les commerces, devront être respectées en tout temps. C’est le SPVQ qui devra vérifier cet aspect. Sans vouloir entrer dans les détails, le maire Marchand a répété avoir une «totale confiance» dans le SPVQ.

