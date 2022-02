Cours trop bas: HEXO doit doper son action au NASDAQ

Signe des temps difficiles pour HEXO, le plus important fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC) vient de recevoir un avis de non-conformité du NASDAQ qui pourrait mener à la radiation des actions ordinaires si elles ne remontent pas au-dessus de 1 $ US, d’ici un an.

Cet avis tombe alors que la société a récemment mis en branle un plan stratégique afin d’améliorer son bilan financier. Un chantier qui devrait mener à des flux de trésorerie supplémentaires de 175 millions $ d’ici deux ans.

Ces derniers mois, un important ménage a été réalisé au sein de la direction. Le PDG, Sébastien St-Louis, a été remplacé par Scott Cooper. Des changements ont aussi été apportés aux postes de chef de la direction financière et chef des opérations.

Depuis plusieurs mois, la direction d’HEXO tente de dénicher de nouveaux capitaux afin de réduire son endettement. Au premier trimestre 2022, la compagnie a enregistré une perte de 116,9 M$ CA. Les finances sont aussi sous pression en raison des acquisitions de Redecan, 48North et Zenabis Global.

Dans sa quête aux investisseurs, HEXO a, entre autres, eu des discussions avec le gouvernement Legault à l’automne. La direction souhaitait que Québec prenne une participation dans la société.

Moins de 1 $ US depuis des semaines

Hier , le titre de l’entreprise a clôturé à 0,56 $ US (0,72 $ CA). Cela fait plus de 30 jours consécutifs que ces actions sont sous la barre du 1 $ US, ce qui fait que la société ne respecte plus « l’exigence relative au cours acheteur minimum établie » pour maintenir son inscription au NASDAQ.

Pour le moment, cette situation n’a pas d’impact sur les activités d’HEXO, peut-on lire dans un communiqué. La société a maintenant jusqu’au 25 juillet pour faire grimper l’action à 1 $ US ou plus. Le titre devra y demeurer durant au moins 10 jours.

Si la société n’y parvient pas, « elle pourrait être admissible à une période supplémentaire de 180 jours civils pour rétablir la conformité, ou ses actions ordinaires pourraient être radiées du NASDAQ ».

Cette situation n’a toutefois pas d’impact sur le titre de la compagnie à la Bourse de Toronto.

Au printemps 2019, l’action d’HEXO valait plus de 41 $ CA.

