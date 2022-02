Desjardins: disparition de près de 30% des centres de services depuis 2015

Les fermetures de caisses chez Desjardins continuent de se multiplier. Un total de 69 centres de services ont mis la clef dans la porte, l’an dernier. Depuis 2015, le réseau du Mouvement a fondu de près de 30 %.

Selon des données fournies au Journal, au 31 décembre 2021 la coopérative de Lévis comptait 790 centres de services à travers le Québec et l’Ontario.

En 2020, on en retrouvait 859, et il y en avait 1122 cinq ans plus tôt.

Certains des établissements fermés ont depuis été convertis en centre automatisé avec guichet automatique seulement, c’est-à-dire sans salarié.

« Il va toujours y avoir des centres de services, parce qu’il va y avoir un besoin », assure le porte-parole Jean-Benoît Turcotti. « Après, il va falloir voir la forme que cela va prendre et les endroits où il va y en avoir », ajoute-t-il, questionné à savoir si les caisses avec services au comptoir étaient vouées à disparaître.

Aujourd’hui, ce service, dont la demande dégringole, représente un maigre 1 % (23 millions) des transactions qui sont réalisées chez Desjardins. Sans surprise, ce sont les outils numériques qui gagnent en popularité.

L’institution financière indique que 57 % (1,3 milliard) des transactions réalisées par ses membres se font aujourd’hui sur AccèsD. Ces deux dernières années, cette méthode de paiement a été propulsée par la pandémie.

Changement des politiques

Desjardins évoque aussi des modifications à ses pratiques pour expliquer la fermeture de certains points de services où un seul employé y travaillait. Depuis juillet 2020, un salarié ne peut plus être seul en présence d’argent.

À l’été, le manque de main-d’œuvre avait d’ailleurs forcé la direction à fermer ou à réduire les heures dans une vingtaine de caisses. Une situation qui avait notamment frappé le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Beauce.

Ces derniers mois, l’institution financière a, entre autres, fermé des centres de services dans la vallée de la Matapédia, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Radisson, à Montréal, à Québec et au Témiscouata.

Seulement 8 guichets

Quant au parc de guichets automatiques qui a entièrement été revampé en 2019, Desjardins a retiré seulement 8 appareils, l’an dernier, portant le nombre total de machines disponibles dans son réseau à 1679.

« Nous n’avons pas vraiment de chiffre désiré », avance M. Turcotti. « Les guichets automatiques qu’on met à la disposition de nos membres sont là en fonction de l’utilisation. Notre volonté est de les maintenir en place », dit-il.

Là encore, l’utilisation de cette solution est en diminution depuis plusieurs années. Les transactions aux guichets ne représentent que 3 % (69 millions) de l’ensemble des opérations réalisées par les membres chez Desjardins.

Le nombre de centres automatisés a, quant à lui, bondi de 34 (378) en 2021.

DE MOINS EN MOINS DE CENTRES DE SERVICES DESJARDINS *

2021 : 790

2020 : 859

2019 : 887

2018 : 989

2017 : 1032

2016 : 1067

2015 : 1122

Source : Desjardins

* Total pour le Québec et l’Ontario, en date du 31 décembre 2021