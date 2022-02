Deux agents de sécurité tués sur un campus de la Virginie

WASHINGTON | Deux agents de sécurité ont été tués mardi sur le campus d’une petite université privée de la Virginie, dans l’est des États-Unis, par un homme armé qui a ensuite été arrêté, ont annoncé les autorités locales.

«Nous avons tous tant de questions et si peu de réponses» à propos du drame, a déclaré dans un communiqué le président de l’Université Bridgewater, David Bushman, précisant que les deux victimes, John Painter et J. J. Jefferson, étaient amis et «aimés des étudiants, enseignants et employés».

Les deux agents étaient intervenus en début d’après-midi suite au signalement d’un homme «suspect» sur le campus. «Après un bref échange, le suspect a ouvert le feu et tiré sur les deux agents», a précisé la porte-parole de la police de Virginie, Corinne Geller, lors d’une conférence de presse mardi soir.

Il a ensuite pris la fuite avant d’être arrêté et que ses armes soient retrouvées, a-t-elle dit.

Le mobile du tireur présumé, Alexander Wyatt Campbell, 27 ans et résident de Virginie, reste inconnu. Il a été blessé par balle sans que les forces de l’ordre sachent à ce stade s’il s’est infligé cette blessure ou s’il a été atteint lors d’un éventuel échange de tirs avec les deux agents tués.

Il a reçu des soins à l’hôpital avant d’être inculpé de quatre chefs d’accusation, et incarcéré sans possibilité de libération sous caution, a indiqué Mme Geller.

L’enquête suit son cours, a-t-elle conclu.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a dit dans un communiqué avoir «le cœur brisé ce soir par la perte tragique» de ces deux hommes dont la mission était de «protéger les étudiants et les enseignants de l’université». M. Youngkin a ordonné que les drapeaux soient mis en berne mercredi en leur honneur.

Les cours de cette université seront par ailleurs annulés mercredi, a précisé le président de l’établissement lors de la conférence de presse.

Cette université privée, à deux heures et demie au sud-ouest de la capitale Washington, compte environ 1500 étudiants et possède sa propre force de six agents, selon son site internet.