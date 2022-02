Élection partielle dans Marie-Victorin: Legault obligé de défendre sa candidate

François Legault a dû défendre sa candidate dans Marie-Victorin mardi, après que plusieurs de ses déclarations très critiques envers le gouvernement caquiste aient refait surface.

«Si on avait fourni une protection adéquate depuis le début – N95, des gants, des uniformes –, depuis le début de la crise, et ce, dans tous les secteurs, précisément d’avoir commencé par la santé communautaire, je crois, et je crois sincèrement, qu’on aurait évité tous ces décès massifs en CHSLD», déclarait Shirley Dorismond le 26 mai dernier, lors d’un débat intitulé Inégalités sociales en temps de pandémie, organisé par l’Institut Santé et société de l’UQAM.

La Santé publique devrait également être autonome, martelait celle qui était alors vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec (FIQ).

Les critiques de Mme Dorismond sur la gestion de la première vague de la pandémie s’ajoutent à d’autres positions qui semblent contraires aux positions défendues par le gouvernement Legault.

La candidate caquiste pour l’élection partielle dans Marie-Victorin s’est déjà prononcée en faveur du concept de racisme systémique, rejeté par le premier ministre François Legault, en plus d’appuyer la réforme du mode de scrutin, récemment abandonnée par le gouvernement caquiste.

Responsabilité syndicale

Attaqué en chambre par les députés libéraux, le premier ministre François Legault a défendu le choix de sa candidate dans cette élection partielle dont la date est encore inconnue.

«M. le Président, Shirley Dorismond était, jusqu'au mois de décembre, donc il y a à peine un mois, vice-présidente du syndicat de la FIQ. Et quand on est vice-présidente d'un syndicat, bien, on défend des demandes qui sont faites par un syndicat», a justifié M. Legault.

Le premier ministre a également fait valoir que Mme Dorismond a fait le choix de se porter candidate après la signature d’une entente sur les conditions de travail des infirmières «pour continuer à améliorer les choses en santé».

À ses côtés, le leader parlementaire Simon Jolin-Barrette a rappelé que la CAQ est une coalition d’élus issus d’horizons politiques différents. «On est capables d'avoir des débats et d'avoir diverses opinions, mais de travailler sur l'objectif», a-t-il déclaré.

