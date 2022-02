Hydro-Québec s’entend avec Evolugen pour l’achat d’électricité

Hydro-Québec a annoncé, mardi, une entente avec Evolugen, une société canadienne de Brookfield Renewable, pour l’achat d’électricité d’une durée de 40 ans.

Le partenariat permettra à la société d’État de disposer des 263 mégawatts de puissance installées des centrales de la rivière du Lièvre, en Outaouais, exploitées par Evolugen.

Cette entente comprend l’intégration du parc de production de la Lièvre et la planification de la production d’Hydro-Québec et inclut des droits d’accès prioritaires aux marchés américains.

Dans un contexte de transition énergétique, la demande d’électricité propre et renouvelable connaîtra une forte croissance dans un proche avenir, anticipe Hydro-Québec qui souhaite ainsi sécuriser ses approvisionnements.

C’est pourquoi elle préconise d’incorporer la puissance des quatre centrales situées le long de la rivière du Lièvre, avec un apport de 1,5 TWh par année, soit l’équivalent de la consommation énergétique de près de 90 000 résidences.

«Cette entente stratégique nous permet d'ajouter de la puissance et de l'énergie renouvelable à nos approvisionnements dans un contexte où la demande au Québec et dans les marchés voisins est en croissance», a indiqué dans un communiqué Pierre Despars, vice-président - Stratégies d'entreprise et développement des affaires d'Hydro-Québec.

«Cette entente nous est notamment utile lors de pointes hivernales», a-t-il ajouté.

«Cette entente constitue pour Hydro-Québec un moyen local et durable de répondre à la demande croissante d'électricité renouvelable à laquelle elle fait face», a réagi Josée Guibord, cheffe de la direction d'Evolugen.

Les livraisons de la production des centrales ont débuté le 31 décembre, a précisé la société d’État.

