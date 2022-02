Kamala Harris à la Cour suprême?

Je précise d’entrée de jeu que Kamala Harris a autant de chances d’être nommée à la Cour suprême que Donald Trump en a de devenir conseiller en éthique ou que Hunter Biden finisse au panthéon des grands peintres américains.

Pourquoi alors m’intéresser à ce dossier si les probabilités pointent vers l’impossible? Pour deux raisons : l’origine de cette rumeur et la très mince possibilité que ce scénario se matérialise malgré tout.

Qu’on puisse envisager une nomination de la vice-présidente n’est pas risible en soi. Rien n’oblige à choisir parmi les juges pour combler un siège vacant et Kamala Harris jouit d’un bagage pertinent en raison de son rôle de procureure en Californie.

Intelligente et articulée, elle s’est d’ailleurs démarquée lors d’interrogatoires serrés menés alors qu’elle siégeait au sénat. Elle ne représente pas la candidate idéale pour la fonction, mais ce ne serait pas saugrenu comme sélection.

C’est cependant pour d’autres motifs que son nom circule. Les premiers à nourrir la rumeur sont les républicains et certains animateurs de Fox News. Leur objectif? Embêter l’administration Biden.

La vice-présidente est plus impopulaire que son patron. Non seulement est-elle une bonne cible pour souligner les ratées de l’administration actuelle, mais comme on envisage toujours sa candidature pour 2024, on débute ainsi le travail de sape. Joe Biden nommerait donc Harris à la Cour suprême parce qu’elle est un boulet. Son départ permettrait de requinquer l’image de l’octogénaire en intégrant du sang neuf.

S’il n’y avait que les républicains pour entretenir ce narratif, ce serait un moindre mal. On trouve également des démocrates pour appuyer cette idée. Pourquoi ne pas tasser Kamala Harris en offrant une sortie digne ou élégante à celle qui est devenue la première femme représentante de minorités à accéder à la vice-présidence?

Qu’il s’agisse d’éventuels rivaux ou de membres de la formation politique qui considèrent que la vice-présidente échoue dans la gestion des dossiers dont elle a la responsabilité, nous avons une nouvelle preuve de la faible solidarité du groupe démocrate.

Si je ne m’étonne pas de ces jeux de coulisses dans un univers qui ne manque pas de coupe-gorges, c’est cependant un autre volet qui suscite mon intérêt. Imaginez une seconde que Biden étonne le Tout-Washington et qu’il nomme Harris pour remplacer Stephen Breyer.

Vous vous souvenez probablement qu’une nomination du président pour la Cour suprême doit être entérinée par le sénat. Ce même sénat qui se comporte de manière particulièrement partisane. Composée de 100 sénateurs, la chambre haute est divisée entre 50 républicains, 48 démocrates et 2 indépendants qui votent avec les démocrates.

Vous me voyez probablement venir avec mes gros sabots maintenant. En cas d’égalité sur la nomination de Kamala Harris, qui est appelé à trancher? La vice-présidence... Si pour le moment la question n’est que théorique, elle n’en est pas moins intéressante. Kamala Harris pourrait-elle trancher dans le cas de sa propre nomination?

La réponse est oui. La constitution indique clairement le rôle de la vice-présidente en cas d’égalité au sénat et aucune restriction ou précision supplémentaire n’ont été ajoutées au texte. Kamala Harris pourrait voter pour Kamala Harris.

Pour hypothétique qu’elle soit, la nomination de la vice-présidente au plus haut tribunal met donc en lumière la stratégie républicaine et le malaise démocrate, mais elle fait aussi ressortir une situation bien particulière que ne semblent pas avoir envisagée les rédacteurs de la constitution. Du moins, ils n’ont pas proposé de mécanisme pour éviter cette situation.