La violence contre le gouvernement de plus en plus acceptable?

Données intéressantes et inquiétantes relayées lundi par le site NPR. Pour 25% des Américains, la violence contre le gouvernement est parfois justifiée. Pour 10% de nos voisins du Sud, la violence serait présentement justifiable.

Pour ceux et celles qui croyaient encore que l’assaut du 6 janvier n’était le fait que d’un petit groupe d’exaltés, dont les médias jugés plus progressistes auraient exploité les images à des fins partisanes, les données présentées par The COVID States Project offrent matière à réflexion.

Il est bien possible, comme le soulignent certaines critiques du sondage, qu’on surestime ici le degré de violence. Il est vrai qu’entre répondre à un questionnaire et passer à l’acte, il y a une étape que tous ne sont pas prêts à franchir. Cependant, la durée de la pandémie est venue à bout de la patience de bien des gens et les nerfs sont à vif.

Il ne faut pas prendre ce sondage à la légère si on pense à ce qui s’est produit le 6 janvier 2001, mais aussi quand on observe l’influence de la désinformation et la crise de confiance envers le processus électoral. Ils sont maintenant deux fois plus nombreux à envisager le recours à la violence qu’il y a à peine dix ans.

Plus préoccupant encore, les résultats présentés par The COVID State Project ne sont pas les seuls à indiquer que de plus en plus d’Américains considèrent comme acceptable le fait de recourir à la violence.

Si vous êtes encore sceptiques, allez chercher du côté du Carnegie Endowment for International Peace, de l’université de Chicago, ou encore de la collaboration sur le sujet entre le Washington Post et l’université de Virginie. Les pourcentages peuvent varier, mais aucun sondage ni aucune étude n’indiquent de tendance à la baisse qui pourrait offrir un brin de réconfort.

Quant aux données présentées précédemment, je vous invite aussi à considérer un facteur non négligeable. Depuis les tout débuts, l’histoire américaine a été régulièrement marquée par la violence.

Né d’une guerre contre la métropole, ce pays a conquis son territoire par la force avant de se livrer à une effroyable guerre civile. D’autres exemples de recours à la violence pullulent dans le récit de l’histoire des États-Unis, et il ne faut pas être surpris qu’un vieux réflexe se manifeste lors de périodes troubles.

Je n’ai pu m’empêcher de repenser à plusieurs épisodes de l’histoire de notre voisin en observant les manifestations à Ottawa depuis samedi. Si notre culture et notre histoire diffèrent de celles des États-Unis, on ne peut nier l’influence de ce pays dans le développement de notre identité. Les mouvements et les idées ne s’arrêtent pas à la frontière, pour le meilleur et pour le pire.

Comprenez-moi bien, nous avons le droit et même le devoir de manifester notre désaccord, mais certains slogans, certains comportements ou certains symboles récupérés par quelques manifestants (non, pas tous) montrent bien que l’agressivité et la désinformation propres aux partisans de Donald Trump se sont frayé un chemin chez nous.

Pour le moment, je me réjouis que nous ayons évité le pire, mais si vous observez ce qui passe au sud de la frontière et que vous notez que la violence y est maintenant plus acceptable — pas que pour les partisans de Trump, en passant (des progressistes sont presque aussi nombreux à l’appuyer) —, nous avons tout intérêt à demeurer vigilants. La majorité silencieuse, celle qui, malgré la frustration et le ras-le-bol, persévère dans la lutte contre le virus, aurait intérêt à se manifester plus régulièrement.

J’aime bien les États-Unis et ai consacré l’essentiel de ma vie professionnelle à enseigner l’histoire de ce pays. Cette histoire constitue pour nous un formidable laboratoire, tant on y a débattu de tous les sujets jusque dans les extrêmes.

Si certaines réussites ont pu nous inspirer, nous devrions éviter à tout prix ce penchant pour la violence. Jusqu’à maintenant, malgré des heurts occasionnels, nous débattons pacifiquement et acceptons que, dans une démocratie, nos intérêts personnels ne triomphent pas toujours. Bien sûr, il faudrait d’abord connaître la définition de la démocratie.