L’absence de croyances nous mène à la ruine sociale

J’ai été élevé dans ce que plusieurs appellent « le carcan de l’Église catholique », alors que je n’ai jamais trouvé que c’était un carcan. Avec ma femme on a composé avec les dogmes de l’Église toute notre vie sans en ressentir le poids, parce qu’on savait que Dieu était au-dessus de nous et nous protégeait. Ma femme est partie le rejoindre à 90 ans, il y a deux ans, et je compte faire pareil dans pas longtemps, puisque je suis atteint d’une maladie qui n’en finit plus de finir.

J’aurais aimé quitter cette terre en ayant transmis à tous mes enfants le désir de satisfaire les volontés de Dieu, mais ça n’a pas l’air que ça va être ça, puisque deux sur quatre se proclament athées. Comment se peut-il qu’on ait raté ainsi notre mission ? Deux qui, avec leurs familles, risquent de perpétuer la haine de l’Église qui sévit actuellement sur le Québec.

Un père

Vous n’avez rien raté, bien au contraire. C’est en ne contraignant personne à croire à tout prix que vous avez préservé le libre choix de vos enfants. Et c’est tout à votre honneur croyez-moi !