Le fromage s’ajoute à la liste

C’est aujourd’hui que la hausse du prix du lait entre en vigueur au Québec, mais ce n’est pas que le litre de 2 % qui est touché. Les fromages d’ici n’y échappent pas.

« Chaque fois qu’on augmente le prix du lait, ça se répercute sur le prix du fromage », lance Max Dubois, le sympathique et volubile propriétaire de L’Échoppe des Fromages, à Saint-Lambert.

Tous ses fournisseurs – 80 % du Québec – l’avaient déjà averti en décembre. Il calcule qu’en moyenne, parmi la quarantaine de petits producteurs fermiers d’ici avec qui il fait affaire, la hausse est de 3 % à 5 %.

« Le producteur, ça lui coûte une fortune, faire son fromage, à cause du lait qui est bien trop cher », affirme-t-il.

En octobre dernier, la Commission canadienne du lait a accordé une hausse de 8,4 %, ou de 0,06 $ le litre, aux producteurs de lait du pays.

À la fromagerie Hamel, une institution montréalaise, les prix vont aussi augmenter aujourd’hui, comme le 1er février de chaque année. Sauf que 2022 n’est pas une année ordinaire et que la hausse sera de 8 % à 12 % sur les produits d’ici.

Du jamais vu pour certains

« Je n’ai jamais connu une telle augmentation », indique candidement Ian Picard, vice-président de l’entreprise qui compte six boutiques dans l’île et aux alentours.

Habituellement, ajoute celui qui travaille pour Hamel depuis plus de 25 ans, c’est entre 3 % et 5 %. Ce sont les cheddars qui sont les plus touchés en 2022, avec une hausse d’environ 4 $ le kilo.

« Chaque année, le prix du lait augmente pour les producteurs, ce qui a des répercussions sur la transformation, nos coûts et nos prix de vente », dit-il.

Si l’écart entre les fromages d’ici et leurs cousins européens se rétrécit depuis quelque temps, ce ne sera donc pas le cas cette année.

Pour Ian Picard, cette hausse est « malheureuse », mais ne change pas sa mission.

« On va continuer de privilégier les meilleurs produits et on va laisser le consommateur choisir », dit-il.

L’écart de prix qui se creuse entre les fromages venus d’Europe et ceux produits ici est la grande crainte du propriétaire de la Fromagerie du Presbytère, à Warwick.

« J’espère vraiment que ça ne viendra pas affecter le rapprochement qu’on est en train de faire avec leurs prix », dit Jean Morin, qui n’avait pas augmenté le prix de ses fromages en 12 ans.

Tous les ingrédients plus chers

Son entreprise produit entre autres le Louis d’Or et La Religieuse, lauréats de nombreux prix au fil des ans.

Il va augmenter ses prix de 5 % dès aujourd’hui.

« Pas juste à cause du prix du lait. Le prix de la poche de sel a augmenté trois fois en 12 mois, pour ne donner qu’un exemple », illustre-t-il.

Finalement, il a choisi d’y aller avec la hausse « la plus basse possible » : « Il faut le maintenir le plus accessible possible, les gens doivent pouvoir se l’offrir n’importe où n’importe quand. »

