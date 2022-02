Le siège social d’Agropur sur le point d’être vendu ?

Le siège social d’Agropur de 100 millions de dollars de Saint-Hubert n’est pas encore vendu, mais pourrait l’être bientôt si l’on se fie à l’intérêt d’un acheteur potentiel.

• À lire aussi: Le mastodonte Lactalis a soif de fonds publics

• À lire aussi: Une nouvelle usine au Wisconsin pour Agropur

• À lire aussi: Agropur n’exclut pas de vendre son siège social de 100 millions $

«Nous analysons toutes les options mises à notre disposition. Nous sommes présentement en discussion à la fois avec des locataires tout comme un acquéreur potentiel», a indiqué au Journal Mylène Dupéré, vice-présidente des communications corporatives chez Agropur.

La nouvelle de l’offre d’achat du bâtiment phare de la coopérative laitière a d’abord été dévoilée par La Vie agricole, puis par La Presse. La Journal avait aussi eu la confirmation de sa vice-présidence, hier matin.

Siège social à moitié vide

En avril dernier, en entrevue au Journal, le chef de la direction d’Agropur, Émile Cordeau, n’avait pas exclu de vendre son siège social de 100 millions de dollars.

« Ce n’est pas le but, mais on ne l’exclut pas. On ne sait jamais. Un jour, ça pourrait être possible, mais ce n’est pas l’intention à ce stade-ci », avait-il affirmé.

À moitié vide, le siège social ultramoderne de Longueuil est toujours à la recherche, soit de locataires, soit d’acheteurs.

--

Vous avez des documents d'intérêt public à partager, n'hésitez pas à les faire parvenir à francishalin@protonmail.com