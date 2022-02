Le véhicule de fonction de la mairesse de Montréal a été volé vendredi soir dans Ahuntsic-Cartierville.

Le Toyota Highlander Hybride noir de Valérie Plante était stationné près de la résidence de son chauffeur, non loin de la prison de Bordeaux. Le crime s’est produit entre 19 h et 22h, selon ce que l’employé de la Ville a mentionné aux policiers. Le VUS construit en 2018 était banalisé et muni de gyrophares à l’avant. Tout indique que les voleurs ont ciblé ce véhicule tout à fait au hasard, sans savoir qu’il s’agissait de celui de la mairesse de Montréal, selon nos informations.

Une enquête a été ouverte par la police afin de retracer les responsables.

6e véhicule le plus volé

Les Toyota Highlander sont parmi les véhicules les plus volés au Québec, selon les plus récentes données du Bureau d’assurance du Canada (BAC). Ils occupent le 6e rang dans le palmarès des 10 modèles les plus prisés par les groupes criminels. Le modèle le plus populaire depuis les dernières années demeure le Honda CR-V.

Selon le BAC, le vol d’automobiles coûte près de 1 milliard $ aux Canadiens chaque année.

« Quelque 542 millions$ sont déboursés par les assureurs pour réparer ou remplacer les véhicules volés, 250 millions$ servent à couvrir les frais des services de police, les soins de santé et les tribunaux, et plusieurs millions sont dépensés pour les services pénitenciers », indique l’association représentant la majorité du marché de l’assurance du pays.

La majorité des vols de véhicules sont commis par des organisations structurées qui les revendent à l’étranger. Les automobiles sont alors rapidement placées dans un conteneur afin d’être expédiées dans un autre pays. Elles sont ensuite revendues pour un montant beaucoup plus élevé que leur valeur marchande ici.

Perquisition à Boisbriand

Les policiers de la Régie de police Thérèse-de-Blainville ont d’ailleurs publié un communiqué ce matin à l’effet que trois véhicules volés avaient été découverts vendredi dans un entrepôt du secteur industriel de Boisbriand. Ils étaient destinés à l’exportation outre-mer, selon les autorités.

« Les véhicules ont été rapportés volés au cours des dernières semaines. Il s’agit de véhicules de marques et modèle GMC Sierra, Jeep Grand Cherokee et Honda Pilot », a précisé Martin Charron, porte-parole de la Régie.

Deux individus ont été arrêtés lors de la perquisition. Ils seront accusés de recel et complot pour vol aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jérôme.

La police locale en a profité pour rappeler aux citoyens que les techniques de vol suivent les nouvelles technologies des fabricants automobiles.

« C’est le cas avec le vol électronique, un moyen utilisé par des voleurs qui cible les voitures munies d’une clé à distance ou d’un dispositif de démarrage sans clé à bouton-poussoir, peut-on lire dans le communiqué. Les voleurs captent à distance le signal émetteur du porte-clés électronique ou du système informatique du véhicule lui-même pour le déverrouiller et le voler sans avoir à endommager la serrure. »