«Léo» - saison 3: Hubert Proulx s'éclate dans le rôle de «Pouddgiottt»

Hubert Proulx s’éclate sur le plateau de Léo, la comédie rigolote et touchante dans laquelle il joue Pouliot – ou «Pouddgiottt» en Beauceron! –, un personnage survolté au rire tonitruant.

Comme Léo (Fabien Cloutier) au début de la série, c’est maintenant au tour de Pouliot de gagner en maturité et de chercher à faire quelque chose de sa vie dans la troisième saison.

Dans l’épisode de ce mercredi, Pouliot est embauché chez Dubeau Gâteaux. Avec toute l’énergie qu’il renferme, l’usine gagne assurément en productivité et l’empaquetage des pâtisseries ne se sera jamais déroulé aussi rondement.

Le comédien et chanteur, un grand ami du créateur de l’univers de Léo, Fabien Cloutier, se fait constamment parler de Pouliot, qui devrait obtenir sa propre série tant il vole la vedette. Les gens l’arrêtent d'ailleurs souvent pour lui demander de reproduire l'incroyable rire qui a mis son personnage au monde.

PHOTO COURTOISIE

«Ce qui est particulier, c’est que Pouliot prend de l’ampleur parce qu’il se retrouve maintenant dans la gang de la "shop" et dans la gang des vainqueurs», a dit Hubert Proulx, en parlant des amis d’enfance qu’on découvre également dans leur jeunesse lors de retours en arrière.

«Quand il est tout croche, Pouliot est un méchant énergumène, mais si l’intensité est bien canalisée il peut déplacer des montagnes et en placer bien des gâteaux dans les boites», a poursuivi son interprète, qui a été nommé aux Gémeaux, en 2019, dans la catégorie du Meilleur rôle de soutien masculin: comédie pour Léo.

Se lâcher lousse

Habituellement, on demande au comédien de «jouer moins» et d’être davantage dans la retenue, mais ses amis de Léo l’encouragent au contraire à se lâcher lousse.

«Quand mon personnage est là cette saison, on dirait que c’est un numéro chaque fois. J’ai eu du temps et j’ai pris le temps de me préparer parce que c’est un personnage qui est très difficile à faire quand même. J’ai l’air à l’aise, mais il parle super vite, tout en étant "speady", la gueule ne lui arrête pas, alors c’est très important de maitriser le texte», a-t-il mentionné. Toute cette énergie déployée dans les scènes fait en sorte qu’Hubert Proulx est épuisé quand il rentre à la maison.

Pouliot a été peaufiné par son interprète, mais aussi par les comédiens-auteurs Fabien Cloutier et Steve Laplante, ainsi que le réalisateur Jean-François Chagnon.

«Il a été créé à partir de mon énergie, qu’on a amplifiée, et on a ajouté la voix perchée qui fait un peu personnage. J’ai commencé à travailler en fonction de ça, puis j’ai suggéré qu’il faudrait qu’il ait un rire bâtard et on a aussi ajouté le fait qu’il joue toujours du "drum".»

Maintenant, dans les didascalies, ces indications données aux comédiens, les auteurs écrivent des notes comme: «Pouliot tourne sur lui-même ou tout autre truc spontané qu’Hubert proposera», a révélé Hubert Proulx.

Pour lui, la grande force d’écriture de son ami Fabien Cloutier, «c’est qu’il ne parle pas des gens des régions avec condescendance. Il a de l’amour pour ses personnages, il va chercher bien sûr toutes leurs dualités, mais avec un côté très attachant, très humain, il y a beaucoup d’humanité».

Deux autres séries et du théâtre

La quatrième saison de Léo est en montage et la cinquième doit être tournée cette année.

Hubert Proulx va aussi jouer un haut gradé de la GRC dans la série originale d’addikTV Classé secret, ainsi qu’un policier dans Mégantic, qui va être déposée en fin d’année sur Club illico. Il doit par ailleurs être de la nouvelle création de Michel Tremblay Cher Tchekhov au TNM, en mai prochain.

«Ce n’est pas un gros rôle, mais ce n’est pas grave, car c’est quelque chose de prestigieux et je me sens privilégié de jouer dans une création de Michel Tremblay», a-t-il dit.

Produite par Encore Télévision, la troisième saison de Léo est diffusée chaque mercredi, à 21 h, à TVA. Tous les épisodes sont par ailleurs disponibles sur Club illico, incluant les deux premières saisons.

