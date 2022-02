Les 49ers n’écartent pas la possibilité de ramener Garoppolo

Même si la croyance populaire veut que les 49ers de San Francisco se départissent du quart-arrière Jimmy Garoppolo durant la prochaine saison morte, les dirigeants de l’organisation californienne n’ont pas écarté la possibilité de le garder avec eux.

• À lire aussi: 8 grands moments de la carrière de Tom Brady

• À lire aussi: Qui remplacera Tom Brady?

Du moins c’est ce qu’a voulu laisser transparaitre le directeur général des 49ers John Lynch, mardi. L’homme de 50 ans a émis sa volonté de «communiquer de façon franche» avec le pivot de 30 ans durant ce processus, sans toutefois en révéler davantage.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan s’est aussi montré évasif sur le sujet, mentionnant simplement que s’ils [Lynch et lui] «savaient exactement ce qui allait se passer, ils en auraient déjà informé Jimmy», selon des propos rapportés par The Athletic.

Malgré qu’il ait mené les 49ers à une finale du Super Bowl et une finale d’association durant son passage à San Francisco, Garoppolo avait l’air d’un homme résigné au fait qu’il ne faisait plus partie des plans de son organisation, multipliant les remerciements et les compliments au moment de conclure son passage devant les médias. «Vous me manquerez. [...] Ce fût toute une aventure. Je vous aime. À la prochaine, a-t-il dit avant de se lever et de quitter.»

«Je parlais à John [Lynch] l’autre jour au sujet de trouver la bonne destination. Je veux seulement aller à quelque part où ils veulent gagner», a même ajouté «Jimmy G».

L’émergence de Trey Lance

Une séparation entre Garoppolo et les 49ers semble inévitable depuis que ces derniers ont utilisé le troisième tour de parole du repêchage de 2021 pour ajouter le pivot Trey Lance à leur formation.

Ce dernier, qui possède encore très peu d’expérience au poste de quart-arrière, a ainsi pu apprendre les rudiments du métier dans la NFL à sa première année, obtenant même quelques occasions de se mettre en valeur.

«Il est exactement celui que nous croyons qu’il était, et probablement même meilleur», a ajouté Lynch.

Dans les six matchs où il a pris part à au moins un jeu offensif, Lance a complété 41 de ses 71 relais pour 603 verges et cinq passes de touché, contre seulement deux interceptions. Il a aussi porté le ballon 38 fois pour 168 verges, tout en franchissant la ligne des buts adverses une fois.

À VOIR AUSSI