COVID-19 au Québec: les gymnases et les spas peuvent enfin souffler un peu

Les propriétaires de gyms et de spas sont soulagés de pouvoir enfin rouvrir après avoir été grandement déçus de ne pas être priorisés dans les assouplissements précédents.

« On est contents, mais d’un autre côté ça nous laisse un goût amer », résume Karim El Hlimi, propriétaire du Gym le Vestiaire, à Montréal.

Il avait menacé de défier les mesures sanitaires en ouvrant son gym le 30 janvier, mais avait finalement tenu une manifestation dans les règles devant son établissement.

« On parle encore des gyms comme d’un loisir et on n’est jamais considérés dans l’équation de santé. Je pense qu’on va encore être traités comme un service non essentiel », poursuit-il.

Le gouvernement Legault a annoncé mardi que les gyms et les spas pourraient rouvrir à compter du 14 février, mais avec une capacité limitée à 50 %.

« C’est un soulagement d’avoir de la prévisibilité. Ça va nous donner deux semaines pour rapatrier notre monde et nous préparer à recevoir la population », a réagi Gabriel Hardy, propriétaire du gym Le Chalet, à Québec, et porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

Claire Tremblay, présidente d’Énergie Cardio, ajoute qu’elle souhaite voir la capacité rapidement être augmentée à 100 % pour alléger le fardeau financier des établissements.

« Ce qu’on aimerait avoir, c’est l’engagement que notre industrie ne refermera pas. Il faut qu’on arrête de jouer au yoyo avec nous », soutient-elle.

Spas et Saint-Valentin

De son côté, Guillaume Lemoine, propriétaire des établissements Stromspa, s’est dit soulagé que la « nouvelle santé publique » ait reconnu l’importance des spas pour la santé mentale.

« On va manquer la fin de semaine de la Saint-Valentin, mais si les gens peuvent acheter les forfaits carte-cadeau et les consommer plus tard, c’est sûr que ça peut être un beau coup de pouce pour notre industrie. »

