Les Sénateurs, un exemple à suivre pour le CH

Tout comme le Canadien de Montréal, les Sénateurs d’Ottawa peuvent en toute logique renoncer aux prochaines séries éliminatoires, mais contrairement à leurs rivaux de section, ils offrent une opposition féroce et un spectacle intéressant soir après soir.

D’ailleurs, Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton peuvent en témoigner après avoir été battus une deuxième fois en autant de semaines par les «Sens», qui comptent 14 victoires cette saison. Ayant vu la formation ottavienne combler un retard en troisième période pour filer vers un gain de 6 à 4 le 15 janvier en Alberta, ils ont encore fait connaissance lundi avec les jeunes talents tels Brady Tkachuk, Thomas Chabot et Tim Stützle. C’est celui-ci qui a tranché le débat avec 38 secondes à écouler en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 à Ottawa, freinant la séquence de quatre triomphes de l’adversaire.

Pendant que le Tricolore «vogue» sur une série de six échecs, ses opposants de l’autoroute 417 ont affiché un dossier de 3-1-2 dans leurs six dernières sorties. Pourtant, ils doivent composer avec l’absence de Drake Batherson et de Josh Norris, mais personne n’a abandonné dans le vestiaire.

«Tout en continuant de nous améliorer, nous voulons que ce lieu soit pour l’autre club un endroit où il est difficile de jouer», a déclaré l’entraîneur-chef D.J. Smith en conférence d’après-match.

Pour ce faire, il peut compter entre autres sur Stützle, qui poursuit son développement de belle façon. L’Allemand a obtenu 21 points en 38 sorties depuis le début de la campagne et sa fiche de -14 ne semble pas trop ennuyer son instructeur.

«À l’intérieur de son territoire, il m’a montré qu’il peut surveiller son homme. [...] Il va encore commettre des revirements, ce qui est frustrant pour un entraîneur, mais il a accomplit tellement de bons jeux que vous devez lui donner plus de liberté, a précisé Smith. Il joue avec passion et émotion. Nous avons réellement un bon joueur.»

Murray en hausse

De plus, les Sénateurs peuvent se réjouir du retour en force du gardien Matt Murray, invaincu en temps réglementaire à ses six dernières parties. L’ancien des Penguins de Pittsburgh présente une moyenne de buts alloués de 2,85 et un taux d’efficacité de ,910 cette année. Son séjour dans la Ligue américaine semble avoir rapporté des dividendes.

«Il faut lui rendre le crédit pas mal, a admis Smith. Quand il a commencé la saison, qui aurait dit qu’il allait se retrouver au ballottage? Et avec un passage dans les ligues mineures en plus? Plusieurs gars auraient choisi de nous tourner le dos et de rentrer à la maison. Il ne l’a pas fait. Il est venu pour travailler, ne s’est jamais plaint et est revenu avec une nouvelle attitude et une bonne confiance en ses moyens.»

Les Sénateurs avaient rendez-vous avec les Islanders de New York, mardi soir.