L’ouverture des restos se fait sans «wow!»

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Pour la énième réouverture des salles à manger des cafés et des restaurants, hier, pas de feux d’artifice ou de youppi, mais plutôt une impression de déjà-vu un peu blasé.

Quand les karaokés ont rouvert, en novembre, c’était la folie. Le Journal consacrait sa une à ce joyeux retour (qui n’aura guère duré).

Fin mai dernier, la terrasse du Saint-Bock rouvrait dès 8 h du matin. Son proprio posait les bras levés au ciel en signe de victoire. Et des clients rieurs festoyaient au houblon de bon matin.

Hier, on était ailleurs. Pas de liesse. Des gens contents, sans plus. « Puis-je voir votre passeport sanitaire ? » me demande machinalement Mayan, du café Atomic, dans Hochelaga.

Ici, dès 8 h, hier, tout s’est déroulé comme d’habitude. Les mêmes sempiternels clients, les mêmes baristas, la même ambiance, mais une salle qui fonctionne à 50 % de capacité, ordre de l’État. Mon tabouret préféré au comptoir a d’ailleurs été dévissé pour forcer la distanciation.

Photo Louis-Philippe Messier

C’était agréable de m’asseoir de nouveau dans cet établissement phare de mon quartier pour y écrire cette chronique. Blasé ou pas, ça demeure un soulagement.

Employés recherchés

Une balade dans les environs m’indique que le Atomic, avec son hyper rétention d’employés, est une exception : l’affiche « personnel recherché » est omniprésente.

« C’est vraiment une des préoccupations principales des restaurateurs en ce moment : trouver et garder ses employés », confirme Martin Vézina, de l’Association restauration Québec.

Plusieurs établissements ont choisi d’attendre une soirée plus payante que lundi pour recommencer, le temps aussi de s’organiser.

Dans les parages du marché de Maisonneuve, les restaurants Bagatelle et Hélicoptère vont attendre respectivement le lundi 7 et le mercredi 9 février avant d’accueillir leurs premiers clients.

Photo Louis-Philippe Messier

« Avant que le restaurant rouvre, notre café va utiliser ses tables pour augmenter notre capacité », m’explique Vicky Landry, la gérante du café Hélico attenant au restaurant.

Cet espace supplémentaire permettra au café de pallier le handicap du 50 % en attendant une réouverture plus complète.

En espérant que cette journée marquera la dernière réouverture pour cette industrie ébranlée par deux ans du satané « yo-yo sanitaire ».

