Montréal: une arme retrouvée après des coups de feu

Une arme à feu a été retrouvée dans un véhicule suspect par des policiers à Anjou, après des coups de feu tirés dans le secteur de Mercier, à Montréal, lundi soir.

• À lire aussi: Montréal: un homme de 37 ans échappe à une tentative de meurtre

Des impacts de balle ont été localisés vers 21 h 30 sur une résidence de la rue Lavaltrie, près de la rue Lapailleur.

Des vérifications ont été effectuées, mais aucune victime n’a été localisée, a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Jean-Pierre Brabant.

Des témoins ont rapporté aux policiers avoir vu deux véhicules quitter les lieux après les coups de feu, selon la police.

L’un des véhicules a été abandonné et retrouvé au coin des avenues Rondeau et Gabrielle-Roy. Une arme à feu a été trouvée dans le véhicule et saisie, a ajouté le porte-parole du SPVM.

Pour boucler l’enquête, les deux scènes sur la rue Lavaltrie et l’avenue Rondeau ont été protégées par un périmètre de sécurité.

L’unité canine a été appelée sur place, alors que les policiers devaient faire du porte-à-porte pour tenter de clarifier les circonstances de l’événement.

À voir aussi