NFL: Brian Flores intente une poursuite pour des pratiques racistes

La règle Rooney n’est qu'un écran de fumée selon une poursuite civile déposée mardi par l’entraîneur Brian Flores, qui reproche à la NFL et à trois de ses équipes leur discrimination raciale pendant des processus d’embauche.

L’ancien pilote des Dolphins de Miami poursuit ainsi ses anciens employeurs, les Broncos de Denver et les Giants de New York.

Mise en place en 2003, la règle Rooney requiert que chaque équipe qui cherche à pourvoir le rôle d’entraîneur-chef – et depuis 2020 ceux de coordonnateur et de directeur général – fasse passer une entrevue à au moins un candidat d’une minorité visible.

«Alors que les barrières raciales ont été érodées dans de nombreux domaines, la NFL vit dans le passé, peut-on lire dans la déclaration d’ouverture de la poursuite. La NFL reste en proie au racisme, en particulier en ce qui concerne l'embauche et la rétention des entraîneurs-chef, coordonnateurs et directeurs généraux noirs.»

«Des règles ont été implantées, des promesses ont été faites, mais rien n'a changé. En effet, la discrimination raciale n'a été qu'aggravée par l'engagement fallacieux de la NFL en faveur de l'équité sociale.»

Une entrevue bidon

La semaine dernière, les Giants auraient en effet choisi d’embaucher Brian Daboll comme entraîneur-chef avant même l’entrevue prévue avec Flores. C’est nul autre que le pilote des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick qui lui en a fait l’annonce par message texte. Cette mascarade permettait malgré tout aux Giants de respecter la règle Rooney.

«Les Giants s’en seraient probablement tiré avec cette forme la plus insidieuse de discrimination si l'entraîneur Bill Belichick ne l'avait pas divulguée par erreur à M. Flores dans des messages textes», peut-on lire dans les documents déposés dans un tribunal de New York.

Les Broncos lui auraient joué le même tour en 2019.

En Floride, Flores a été congédié au mois de janvier après deux saisons consécutives avec une fiche gagnante. Il reproche maintenant au propriétaire Stephen Ross de lui avoir promis 100 000 $ pour chaque défaite en 2019 afin de procéder à une reconstruction (NDLR : «tanking»), ce qu’il a refusé. Ross aurait ensuite terni la réputation de Flores en le qualifiant de «personne avec qui il est difficile de travailler».

Racisme

En date de mardi, seulement un pilote de la NFL est noir et il s’agit de Robert Saleh (Jets de New York). Six DG sont noirs. Pourtant, 70 % des joueurs des 32 équipes sont noirs, selon la poursuite. Et selon celle-ci, le tout s’explique par de claires démonstrations de racisme.

«En termes simples, la NFL a adopté la position selon laquelle les Blancs ont simplement de meilleures capacités cognitives que les Noirs. C'est la définition même du racisme – l'hypothèse selon laquelle quelqu'un n'est pas aussi intelligent qu'une autre personne à cause de la couleur de sa peau.»