Pas d'accusations contre un homme qui avait renversé en voiture l'agresseur d'une femme

Un automobiliste qui a renversé en voiture un homme qui attaquait à coup de couteau son ex-femme à Londres a été libéré sans charge retenue contre lui, a annoncé mardi la police métropolitaine.

Après avoir examiné la loi en matière de légitime défense et de défense d'autrui, les enquêteurs ont décidé de considérer le jeune homme comme «un témoin essentiel» plutôt qu'un suspect.

Ce Tchétchène de 26 ans avait été initialement arrêté et soupçonné de meurtre après avoir foncé en voiture sur Leon McCaskre, 41 ans, pendant que ce dernier poignardait son ex-femme Yasmin Chkaifi, 43 ans, le 24 janvier dans le quartier élégant de Maida Vale, (nord-ouest de Londres). Ces deux derniers étaient morts sur place.

Des passants avaient tenté en vain d'arrêter cette agression jusqu'à l'intervention du jeune homme.

L'avocat de l'automobiliste, Mohammed Akunjee, a publié une déclaration de son client sur Twitter remerciant ses soutiens.

Il s'est dit «reconnaissant» que les policiers «aient adopté cette ligne de conduite sensée» et a exprimé sa «gratitude» envers le public britannique pour l'avoir «soutenu si haut et fort en cette période la plus stressante et la plus éprouvante». Plus de 75 000 personnes ont signé une pétition pour le défendre.

«J'espère que dans mes actions un message a été envoyé à la société : si vous voyez quelque chose de mal, c'est votre devoir de l'arrêter».

Selon les médias britanniques, l'assaillant, Leon McCaskre, avait fait l'objet d'une injonction pour avoir harcelé son ex-femme après leur divorce.