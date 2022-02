Pensionnats autochtones: la délégation du Canada rencontrera le pape fin mars

Un groupe de représentants autochtones du Canada et d'évêques rencontrera le pape François à la fin du mois de mars pour évoquer le drame des pensionnats pour autochtones gérés par l'église, ont annoncé mardi les membres de la délégation.

Ce voyage était initialement prévu en décembre, mais avait été reporté en raison de la vague Omicron.

«Nous attendons avec impatience l'occasion pour les aînés autochtones, les gardiens du savoir, les survivants des pensionnats et les jeunes de rencontrer le pape François», a annoncé mardi la délégation dans un communiqué.

Des évêques canadiens, des pensionnaires survivants ainsi que des représentants de l'Assemblée des Premières Nations (APN), du Ralliement national des Métis et de l'Inuit Tapiriit Kanatami doivent rencontrer le souverain pontife de 85 ans à compter du 28 mars.

Une audience avec «tous les participants aura lieu le 1er avril 2022», a précisé l'organisation.

Le voyage se veut une occasion pour l'Église catholique de rebâtir les ponts avec les communautés autochtones du Canada, qui réclament du pape François des excuses pour les abus commis dans les pensionnats pour autochtones qui étaient gérés par les églises (catholique ou anglicane).

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1980, quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats à travers le pays où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.

Une commission d'enquête nationale avait qualifié en 2015 ce système de «génocide culturel».

Depuis mai, plus de 1 300 tombes d'enfants anonymes ont été retrouvées sur les sites d'anciens pensionnats, et de nombreuses recherches sont en cours dans tout le pays - entre 4 000 et 6 000 élèves auraient disparu, selon les autorités.