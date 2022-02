«Perdre Mario»: plongée intimiste au cœur d’un suicide

Le 22 mai 2015, Mario s’est enlevé la vie. Un suicide qui a provoqué une puissante vague de choc au sein de son groupe d’amis. Le documentaire Perdre Mario s’intéresse au parcours de cet homme aimé et entouré.

«Perdre Mario n’est pas un film sur le suicide. C’est un film sur un suicide. Un film sur une amitié et sur un deuil», a lancé le réalisateur Carl Leblanc.

Diffusé ce soir à 20h et en rediffusion dimanche à 21h sur les ondes de Télé-Québec, Perdre Mario sera aussi présenté en salle, à partir du 11 février, au Clap à Québec et au Cinéma Beaubien ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise à Montréal.

Photo courtoisie

Carl connaissait très bien Mario. Le réalisateur n’avait pas l’intention de faire un documentaire sur la perte de son plus vieil ami. Jusqu’à ce qu’il apprenne l’existence d’un journal où Mario raconte ce qu’il vivait.

«Sans ce journal, je n’aurais jamais pu faire ce film. C’est à ce moment que j’ai compris que j’avais accès à quelque chose d’inédit et à un genre de making-of du suicide de l’intérieur même de l’âme malade de mon ami. C’est ce qui m’a donné la conviction que le film aurait quelque chose à offrir dans son récit et qui est riche en enseignement sur la condition humaine et la dernière ligne droite de quelqu’un qui s’en va vers cette chose vertigineuse», a-t-il raconté, lors d’un entretien.

Essentiel

Perdre Mario aurait été impossible à faire sans la participation des amis et de l’entourage de celui qu’on surnommait le «Soviet» de Montréal.

«Ils n’avaient pas mon enthousiasme lorsque j’ai évoqué ce projet. J’ai dû les convaincre et aussi me convaincre. Le coefficient de difficulté était énorme. Je savais que ça ne serait pas une promenade à la campagne. De tous les films que j’ai faits, ce fut le plus difficile, mais il est aussi, d’une certaine façon, celui qui est le plus essentiel», a-t-il fait remarquer.

Le journal de Mario prend vie à travers des séquences d’animation en noir, gris et blanc réalisées par François Fortin. Le comédien Robert Lalonde prête sa voix à Mario.

«C’est le récit d’une âme malade et d’intériorité. Ça ne se fait pas avec des images réalistes. Il fallait trouver des images symboliques qui puissent traduire l’état d’esprit, l’isolement et l’enlisement de Mario. C’est le défi que j’ai lancé à François Fortin», a-t-il indiqué.

Onde de choc

Carl Leblanc désire, avec ce documentaire, montrer l’onde de choc provoquée par le départ d’un proche.

«Je voulais exposer le débat et les différents points de vue qui surgissent au sein d’un groupe d’amis. Certains se sentent plus coupables que d’autres. Certains auraient voulu en faire plus. Le cinéma documentaire n’est pas là pour régler des questions. Il est là pour soumettre et exposer le réel et convier tout le monde à se poser des questions, à se faire une idée et peut-être être moins seul dans le drame que certains ont vécu et dont ils retrouveront des traces dans ce récit», a-t-il dit.

Carl Leblanc avoue que plonger dans le suicide d’un ami et en faire un documentaire n’a pas été quelque chose de facile.

«C’était aussi le parrain de ma fille. J’avais toutefois sous la main tous les matériaux pour mener un récit et c’était nécessaire de s’y attaquer. Le suicide fait partie de la condition humaine. Je savais que j’avais de quoi pour faire vivre Mario. Tout ça l’a emporté sur les difficultés qui auraient pu être paralysantes. Ce n’est pas quelque chose de facile, mais je crois que ça peut faire du bien», a-t-il fait savoir.

Même s’il était bien entouré, Mario s’est enlevé la vie.

«Il était aimé, il avait des amis et c’est ça qui est troublant. Ça ne suffit pas, de toute évidence. Et ça, ça nous questionne», a-t-il laissé tomber.