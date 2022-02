S’assurer pour les sports d’hiver

Allez jouer dehors ! Avec la Covid, ça n’a jamais été aussi vrai. Mais que se passe-t-il avec l’assureur en cas de vol ou d’accident ?

Les ventes de vêtements et d’équipement de sport et de plein air explosent depuis deux ans. Qui paie en cas d’accident de voiture, vol, inondation, feu, et que vous devez remplacer vos coûteux vélos électriques ou votre ensemble de ski dernier cri ?

Prenons le cas d’un maniaque de fat bike électrique qui se fait emboutir par un autre automobiliste. Le support à vélo est irrécupérable, de même que les vélos à 12 000 $ et le pare-chocs arrière.

Les réclamations

Vous devrez faire deux réclamations : une auprès de votre assureur automobile, l’autre chez votre assureur habitation.

Car le support à vélo est considéré comme une extension de la voiture.

Mais les vélos sont couverts par votre assurance habitation.

Tout comme vos skis, votre manteau Kanuk ou vos raquettes dernier cri volés dans votre voiture ou détruits par une inondation, qu’ils soient entreposés dans un véhicule, la cabane de jardin ou le sous-sol familial.

Certains assureurs qui couvrent votre voiture et votre habitation remboursent selon la plus élevée des couvertures, d’autres la moins élevée (vérifiez avec le vôtre). Si votre voiture est assurée chez Beneva et votre maison chez Desjardins, chacun respecte son propre contrat. Dans tous les cas, vous assumez la franchise.

Responsabilité civile

Que se passe-t-il si vous entrez en collision avec quelqu’un sur des pistes de ski de fond ou de vélo de montagne, et que cette personne vous poursuit pour dommages ?

Normalement, votre assureur habitation assume les frais de votre défense... pour autant qu’on puisse prouver que c’est vous qui avez causé l’accident.

Et si le responsable est votre enfant, votre conjoint ou ses enfants ? Leur nom doit figurer à votre contrat d’assurance habitation. Et si vos enfants ou ceux de votre conjoint sont en garde partagée ? On a vu les assureurs des deux parents se partager la facture. Mais pour certains assureurs, votre conjoint de fait doit vivre sous votre toit depuis un an ou plus, ou dès qu’un enfant est né ou adopté par un des conjoints ou par le couple.

Et si votre chien cause des blessures à un autre skieur ou cycliste, vous êtes couverts par votre assurance en responsabilité civile.

Conseils