CHAREST née SANSCHAGRIN

Colette



À Montréal, le dimanche 30 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 82 ans, Colette Sanschagrin, épouse de feu Raymond Charest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line (Bruno), Michelle et Bernard, ses petits-enfants Adamo (Pamela), Gabrielle, Simon (Marie-Éve) et Eloïse (Gabriel), sa soeur Madeleine et son frère Maurice ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera sur présentation du passeport vaccinal au complexe funéraire:le samedi 12 février 2022 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h au complexe.Vous êtes invités à regarder la diffusion en direct des funérailles en visitant le:https://youtu.be/yEiAkiZwcGcAu lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer et ou la Fondation du Dr Julien seraient appréciés.La famille tient à remercier tout le personnel de l'étage Signature à la Résidence le 22 pour leur soutien, leur empathie et les bons soins prodigués.