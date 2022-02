DESJARDINS, Jacques



Le 20 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jacques Desjardins.Il laisse dans le deuil sa copine des dernières années: Lise Robillard, ses enfants: Maryse (Bruno) et la mère de sa fille, feu Ghyslaine Hamelin, Marilou et Alexandra (Maxime) et leur mère, Sylvie Rocheleau et ses petits-enfants: Jonathan, Marianne, Liam, Loghan et Livia, ses soeurs: Monique et Henriette, sa belle-soeur Louise, ses filleuls: Benoit et Luc, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier particulièrement Rabia, son infirmière, pour la qualité des soins prodigués à leur père durant son séjour au CHSLD ainsi que toute l'équipe du quatrième étage du centre.Au lieu des fleurs la famille demande des dons pour Opération Enfant Soleil car notre papa était parent soleil.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juin 2022 de 19h à 22h et le samedi 11 juin de 8h30 à 9h30 au :Des funérailles religieuses auront lieu ce même jour à 10h à l'église Précieux-Sang. La mise en terre sera faite la même journée.