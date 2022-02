BRIZARD, Yvon



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 25 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Yvon Brizard, époux de Mme Louisette Sylvestre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Renée (René) et Denise (Gilles), ses petits-enfants: Francis, David, Geneviève et Sara, ainsi que huit arrière-petits-enfants et son frère Réal (Denise).Les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.