RAINVILLE, Gisèle (née Davidson)

À Montréal, le 31 janvier 2022, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Gisèle Davidson, épouse de feu Bernard Rainville et mère de feu Michèle Rainville.Elle continuera à vivre dans le coeur de ses petits-enfants Noémie et Alexis (Amélie), ses arrière-petits-enfants Emma, Nellie, Marianne et Louis, son fils Daniel ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Vous êtes invités à célébrer sa vie et exprimer vos condoléances au salon funérairele dimanche 6 février 2022 de 13h à 16h.La famille tient à remercier cordialement le personnel d'exception du CHSLD Marie-Victorin du groupe Champlain, pour tous les soins prodigués au cours des dernières années.