LANDRY, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Denise Landry survenu le 27 janvier 2022, épouse de feu Raymond Bourgeois et conjointe de feu Pierre Denis.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Sylvie, Helene, Chantal et leurs conjoints, également ses petits-enfants Jennifer, Véronique, Alex, Gabrielle, Catherine, ainsi que ses deux arrière-petits-enfants Benjamin et Charlotte et ses trois frères André, Roger et Pierre.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 février de 11h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, QC, H4N 2N6.