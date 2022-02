BARBEAU née Léveillé

Madeleine



Au Centre hospitalier Santa-Cabrini à Montréal, le 26 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Madeleine Léveillé, épouse de feu Germain Barbeau.Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Lise (Jean), Francine (Yves) et Diane (Jacques), ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants ainsi que ses belles-soeurs et son beau-frère, de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie en son honneur aura lieu le samedi 5 février 2022 à 13h au complexeen présence de la famille proche en égard aux normes sanitaires qui limitent les visites à 25 personnes. Ouverture du salon samedi de 10h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.